鄭麗文被誇像「白雪公主」！韓國瑜揭：跟外貌沒關係

政治中心／綜合報導

總統府今（1日）舉行115年元旦升旗典禮，新上任的國民黨主席鄭麗文首次出席，今年她特別圍上中華民國國旗設計的大紅色圍巾，接著再到國民黨中央黨部升旗，致詞時她自曝一早在接待室遇到立法院長韓國瑜，韓院長一看到她就說「主席妳像白雪公主一樣」，這樣的稱讚讓鄭麗文開心極了，她笑說「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊」。

鄭麗文被韓國瑜誇像「白雪公主」！下一句神反轉「揭原因」：跟外貌沒關係

鄭麗文（右）出席總統府元旦升旗典禮，並和韓國瑜（左）自拍合照。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）2026年第一天總統府清晨6點舉行升旗典禮，包含行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等人都共同出席，總統賴清德入場時依序和卓揆、韓國瑜等人握手，由於鄭麗文位置較遠因此沒有直接互動，典禮結束後鄭麗文和韓國瑜自拍合照，並前往國民黨總部參加黨部的元旦升旗典禮；鄭麗文開心分享參加總統府元旦升旗典禮的有趣事件，一大早在接待室時遇見立法院長韓國瑜，韓一看到她就說「主席妳像白雪公主一樣」，她則笑回「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊」，韓國瑜還接著補充，他所指的並非說鄭麗文外貌像白雪公主，而是因為當時接待室裡全部都是男士，她是唯一的女性，就像是萬綠叢中一點紅。

廣告 廣告

鄭麗文被韓國瑜誇像「白雪公主」！下一句神反轉「揭原因」：跟外貌沒關係

韓國瑜（左）形容鄭麗文（右）是「白雪公主」，原因不是因為外貌。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

面對全新一年的到來，鄭麗文表示「在2026年的第一天，希望大家懷抱正向心情迎接新的一年，過去一年台灣經歷許多風風雨雨與紛紛擾擾，期待從今天開始，轉換一個全新的心情，不要再在內部尋找敵人，也希望社會能停止內鬥、放下仇恨，新的一年一定要和和氣氣，讓台灣社會重新展現純樸、熱情與善良的氣息」。

原文出處：鄭麗文被韓國瑜誇像「白雪公主」！下一句神反轉「揭原因」：跟外貌沒關係

更多民視新聞報導

遭中國制裁！日籍參議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

陳菊住院一年「請辭未獲准」！傳「春節前後出院上班」

台海上空驚見「神祕美國軍機」！國防部證實了

