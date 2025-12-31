鄭麗文要民進黨「接受九二共識」換和平 徐國勇批：國民黨別再自欺欺人

中共近日在台灣周邊進行「正義使命-2025」軍事演習，引發區域緊張。國民黨主席鄭麗文呼籲民進黨接受「九二共識」、反對台獨，以換取兩岸和平。對此，民進黨秘書長徐國勇今（31）日表示，中共早已將「九二共識」定義為「一國兩制」，國民黨不譴責加害者，反而檢討受害者，根本是在自欺欺人。

徐國勇今日出席民進黨2026縣市長提名記者會受訪指出，中國國家主席習近平已多次表明「九二共識」就是「一國兩制」，且明確宣稱「一個中國就是中華人民共和國」，國民黨卻仍沉溺於「一中各表」，完全脫離現實。他直言，國民黨應該認清現實，不要再欺騙自己與社會。

​針對中共近日於台灣周邊實施軍演，徐國勇表示，這種具侵略性的軍事行動，已對區域和平構成嚴重威脅，國民黨理應與其他政黨站在一起，共同譴責中共的挑釁行為，而非反過來指責台灣。他質疑，台灣明明是受害者，國民黨卻選擇為加害者說話，令人無法接受。

徐國勇強調，台灣與中國互不隸屬，中共以軍演威嚇台灣，已違反國際社會對和平的期待。他呼籲各政黨應站在維護台灣安全與民主的立場，共同譴責中國的軍事行動，而非配合其政治敘事。

此外，針對民進黨2026年縣市長選舉布局，徐國勇表示，選對會將依既定時程推進作業，目標在農曆年前完成主要提名，目前將優先處理中部縣市人選，相關人選將在後續會議中陸續對外說明。

