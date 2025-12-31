鄭麗文要求綠接受九二共識 徐國勇嗆做夢：別自欺欺人

民進黨秘書長徐國勇回應中國軍演。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國近日發動圍台軍演，國民黨主席鄭麗文表示，希望中國不要軍事相向，並要民進黨政府接受「九二共識」，公開「反對台獨」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（31）日表示，九二共識就是「一國兩制」，國民黨還在想「九二共識」，還在說「一中各表」，這是在做夢，不要再自欺欺人。

針對兩岸僵局，鄭麗文表示，國民黨一直以此做為重要使命和責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險；同樣地，國民黨也希望中國當局不要軍事相向，今天的民進黨政府也能接受「九二共識」，公開「反對台獨」。

徐國勇今下午受訪表示，中國國家主席習近平已經講得很清楚，所謂的九二共識就是「一國兩制」，在中華人民共和國的九三閱兵裡面，再次強調只有一個中國，而那一個中國就叫做中華人民共和國。他說，國民黨還在想「九二共識」，還在說「一中各表」，這是在做夢，不要再自欺欺人。

徐國勇指出，國民黨對於中華人民共和國這種侵擾性、沒有正義性的軍演，應該要同聲譴責。他說，中國國民黨雖然名稱有「中國」，不過不要忘記其現在是立足在台灣，應該要譴責中華人民共和國軍演，但卻沒有譴責加害人，反而檢討被害者，這樣政黨的正當性在哪？

徐國勇說，希望國民黨真正成為為台灣和平、幸福努力的政黨，而不是要跟侵害人民的共產黨站在一起，這樣會讓台灣人民失望。他要求國民黨好好反省，並想想國民黨前主席蔣介石、蔣經國都是反共，但為何現在變成親共，希望國民黨認真思考。

至於國台辦稱軍演是針對台獨分裂活動，不是台灣同胞，徐國勇則說，台灣人民不會接受國台辦的說法，因為台灣就是台灣，台灣跟中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部分。

徐國勇指出，中共軍演違反國際法，有相關演習規定必須七天前告知，讓航空公司、船公司規劃航行。不過，他批，中國突然宣布演習，且沒有正當性，代號也是不正義，就是破壞印太區域的和平，這是人民所不樂見，希望中國好好思考，共同維護區域和平。

