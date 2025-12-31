鄭麗文要綠接受九二共識 徐國勇反擊了！

▲徐國勇批評，國民黨至今還在九二共識、一中各表，這是在作夢、自欺欺人（圖／記者朱永強攝，2025.12.31）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文指控總統賴清德挑釁，並在今（31）日中常會上呼籲民進黨政府接受九二共識。對此，民進黨祕書長徐國勇表示，國民黨至今還在九二共識、一中各表，這是在作夢、自欺欺人。

民進黨今召開民進黨縣市長提名基隆、彰化、雲林記者會，包含黨主席賴清德、秘書長徐國勇、發言人吳崢等人出席。

針對鄭麗文稱，民進黨接受九二共識就能贏來和平。徐國勇受訪時回應，習近平講得很清楚，九二共識就是一國兩制，他們也強調只有一個中國就是中華人民共和國，國民黨至今還在九二共識、一中各表，這是在作夢、自欺欺人。

徐國勇提到，國民黨對於這種不正當的軍演應該同聲譴責，因為危害區域和平更侵擾台灣，中國國民黨雖然名稱有個「中國」，但現在立足台灣，應該同聲譴責軍演，台灣是軍演受害者，國民黨居然沒有譴責加害人、反而回頭譴責被害者，「這樣的政黨正當性在哪裡？」

徐國勇指出，所有政黨應該站在一起維護台灣和平、同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，會讓國人失望，希望國民黨好好想想、反省一下，想想兩蔣都是反共立場，為何此時的國民黨變成親共，令人非常不解。

對於國台辦稱軍演是捍衛國家主權正義之舉，徐國勇說，這種說法民眾不會接受，台灣就是台灣、跟中國互不隸屬，中國昨天有計畫性侵擾、軍事演習，違反了國際法，國際法航行相關規定，若有演習必須一周前通知，讓所有航空公司有安全規劃，中共突然前一天宣布、然後就演習，中共是有計畫性的；他強調，演習沒有正當性、不正義，對印太區域和平、東南亞和平沒有助益、更是破壞，這是大家不樂見的。

