鄭麗文要讓國民黨變獅群 陳學聖喊「振奮人心」：期待如何蛻變

國民黨新舊任主席昨（1）日進行交接，新任黨主席鄭麗文提到，未來會讓國民黨從羊群變獅群。前國民黨立委陳學聖表示，這番話確實振奮不少人的人心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變。

陳學聖進一步表示，若身為立委或名嘴，一定要快人快語，直指人心，就是要個「痛快」，但領導人不一樣，看的是方方面面，想的是如何「周全」，如何面面俱顧，可能更多的時候，需要的是「忍」，刺你的是「辱」。

陳學聖舉前國民黨主席朱立倫為例，並提及與朱相識20多年，朱曾在預算審查時，對著僑委會承辦人員說「誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？」讓對方瞬間淚流滿面，後來陳到桃園任文化局長，才知縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，公文聽說是會「滿天飛舞」；陳說朱當國民黨主席後，掛在嘴上竟然最多的，就是「堆疊善意」，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水，過去很兇、很嚴厲的朱立委、朱市長不見了。

陳學聖表示，相信鄭麗文應該會開始深深體會，面對過往鄭的快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但是否足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政，將是外界所關注的，若更多時候，鄭需要的是內斂文火烹煮才能成事成局時，考驗的是火候，鄭麗文是否已作好轉型的準備。

