鄭麗文要「親自授課國民黨中心思想」！林濁水酸度破表：鄭思想就快出版了

​國民黨主席鄭麗文今（12）日首次主持中常會，而她宣布將親自兼任「革命實踐研究院」院長，是國民黨繼蔣介石以來，破紀錄由黨主席本人兼任黨主管職務。對此，前立委林濁水直諷，「足以比肩毛、孫、蔣的不世出天才已經出現」，《鄭思想》、《獅王語錄》教材很快就要出版了。

林濁水表示，秀舉層出不窮的鄭麗文又出驚人大秀，志比天高地宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來將親自授課，盼大家理解國民黨中心思想，如何與時俱進、和現實環境充分結合，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，得到更多人認同。

廣告 廣告

林濁水直酸，「上一位國民黨主席兼任革實院長的是蔣中正，蔣中正之後，包括藍、綠、白、時力、社民⋯⋯大大小小的眾黨中，終於又出了唯一的兼領黨的中心思想和戰略指導訓練大權的主席！」



林濁水諷，鄭麗文是學識思想太深入又太淵博，足比肩毛澤東、孫中山、蔣中正的不世出天才已經出現？「太天方夜譚了！」

林濁水直言，真正的原因是，現在的國民黨只適合「知識破碎、思想拼湊、混亂淺薄、幼稚沒有中心思想」的獅王領導並嚴格訓練。「《鄭思想》、《獅王語錄》教材很快就要出版了，以後諸扶龍教授們在聽過鄭主席的課以後，就可以據以發揮，訓練傑出的國民黨領導階層、幹部、民代了。牛煦庭、江啟臣們有福了。」

更多風傳媒報導

