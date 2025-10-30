鄭麗文要「麻煩製造者」下架台獨黨綱！綠批唱和中國：和平不能只靠幻想
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
國民黨主席勝選人鄭麗文即將在11月1日正式上任，她日前接受專訪稱，總統賴清德快變「麻煩製造者」，若能接受九二共識、下架台獨黨綱，兩岸就有機會邁向和平。對此，民進黨今（30）日痛批，鄭麗文用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。
鄭麗文日前接受《ETtoday》專訪。針對時代雜誌（Time）投書稱賴清德為「魯莽的領袖」，鄭麗文說，賴清德快要變成「麻煩製造者」，就是因為他完全配合美國演出。她也說，賴清德「台獨工作者」的背景造成兩岸關係持續惡化，若賴清德願意接受九二共識，並且能下架台獨黨綱，就有機會迎來兩岸和平。
面對鄭麗文論述，民進黨發言人韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。
韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。
韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。
