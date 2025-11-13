鄭麗文見日本、新加坡代表 談兩岸關係
記者王超群∕台北報導
國民黨主席鄭麗文十三日分別與台日交流協會代表片山和之以及新加坡駐台代表葉偉傑會談，針對台灣政治情勢、兩岸發展與區域合作廣泛交換意見。
鄭麗文與片山和之就台日交流及區域安全進行討論。片山和之表示，日本長期重視台日關係，並與國民黨保持穩定互動。他回顧二０一三年《台日漁業協議》，該協議在前總統馬英九任內推動，對穩定東海情勢具有關鍵作用。
雙方也就台海和平問題交換意見，認為維持台海穩定不僅影響台灣安全，也攸關區域及全球局勢。片山和之強調，台日人民往來密切，文化與經貿交流增加，民間連結持續深化，並歡迎鄭麗文以國民黨主席身分訪問日本，加強各領域溝通。
鄭麗文表示，國民黨主張以務實、穩健方式處理兩岸關係，並在此基礎上與日本深化合作。她指出，未來將持續強化政黨外交，使台日交流更具深度。
鄭麗文亦在中央黨部會見葉偉傑，雙方就台灣情勢、兩岸互動與區域發展進行討論。
鄭麗文提到，擔任立委期間曾率團訪問新加坡，與當地官員就經貿合作交換意見，雙方坦誠說明政策考量，促成多項進展，並為二０一三年《台星經濟夥伴協定》奠定基礎。她肯定新加坡務實清晰的外交風格，認為其在區域事務中的溝通能力值得借鏡。
葉偉傑表示，新加坡高度重視與台灣的良好互動，並歡迎鄭麗文再次訪問新加坡，盼雙方持續深化合作與交流。
