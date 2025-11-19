鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了

▲中國國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日被問及鄭麗文訪中是否「箭在弦上」時，笑了出來。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨加強各領域、各層級交流交往。

國民黨主席鄭麗文將任前曾在受訪時直言，「當然要與習近平見面」，引發政壇熱議，國民黨副主席蕭旭岑10月28日在中國天津與中國國台辦主任宋濤會見，宋濤重申在一中原則、九二共識以及反對台獨的基礎上，加強國、共兩黨交流；蕭旭岑則強調，兩岸關係將進入嶄新階段，台灣八成以上民意期盼兩岸保持溝通交流。

而在鄭麗文正式就任後，國民黨副主席張榮恭14日也以副主席身分率團訪中國與宋濤會談，重申國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，看似為訪習近平鋪路。

有媒體今日在記者會詢問國台辦，宋濤日前會見張榮恭，這是鄭麗文當選後會見的第二位國民黨副主席，是否有磋商鄭麗文訪中？「還需要滿足那些條件才能成行，預計時間看起來箭在弦上？有可能時間點在明年初？」

而國台辦發言人朱鳳蓮聽到「箭在弦上」時，便笑了出來回應道，願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨加強各領域、各層級交流交往，增進互信合作。朱強調，凡是有利於兩岸關係和平發展、兩岸同胞利益福祉的事，中方都願積極推動。

