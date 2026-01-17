鄭麗文見關稅15%崩潰喊：不堪 他曬1數據秒打臉

政治中心／楊佩怡報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，半導體232關稅條款獲最優惠待遇，令台灣民眾感到士氣大振！然而，國民黨主席鄭麗文卻氣噗噗喊：「有什麼值得高興的」，甚至稱談判結果「如此不堪」，引發外界熱議。對此，政治評論員、財經專家徐嶔煌曬出「1數據」秒打臉：「像是國難當頭的樣子嗎？」。





台美關稅拍板定案15℅不疊加，行政院副院長鄭麗君（右3）強調，「擴大對美投資，是供應鏈合作，不是產業外移」。（圖／行政院提供）

台美關稅談判歷經9個月，結果終於出爐，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美國宣布，對等關稅確定15%，且不疊加，是美國逆差國中最低稅率，也是全球第一個獲得美方承諾；未來第二階段的半導體及其衍生品關稅，都將獲得最優惠待遇。鄭麗君也強調，擴大對美投資，是供應鏈合作，不是產業外移，台美持續緊密合作。

鄭麗文一聽關稅15℅不疊加消息，竟怒嗆「有什麼值得高興的？」。（圖／民視新聞資料照）

然而國民黨主席鄭麗文卻在16日表示，「我覺得非常痛心，把一個如此不堪的談判結果，當做是重大成就，事實上，關稅15℅不疊加是最起碼的要求，我們也不過是比照日韓罷了，有什麼值得高興的？」鄭麗文還稱，從頭到尾一貫黑箱，不讓任何人參與，等到翻牌了就已經沒有任何轉圜的餘地，「硬要我們吞下去，怎麼吞、怎麼吞，這可是攸關台灣未來發展，跟我們過去幾十年所累積的根基跟國力，全部都搬空了」，她還喊道，殺雞取卵豈是長久之道，「國難當頭還在慶祝、還在做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要危機」。

徐嶔煌曬出16日台股收盤數字，痛批「台美關稅談判的結果， 像是國難當頭的樣子嗎？」。（圖／翻攝自徐嶔煌Threads）

對此，政治評論員、財經專家徐嶔煌在Threads上發文並秀出16日台股收盤的數字，他怒嗆：「關稅15%結果出爐，台積電50塊， 收1740元，台股漲近600點， 就算不看台積電跟半導體 程泰、上銀這一排是工具機產業，協易機跟恩德衝漲停板， 帝寶、堤維西這一排是汽車零件產業，台美關稅談判的結果， 像是國難當頭的樣子嗎？」。









