鄭麗文見黃國昌 他因「這理由」樂觀看待

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面，兩人互贈禮物，國民黨贈送陶瓷圓盤。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日進行高峰會，雙方對合作有初步進展，包括2026年選舉，在明年三月前要完成協調機制等。前立委邱毅對這次的藍白合相當樂觀，畢竟2024年藍白合破局，讓總統賴清德勝選，這次藍白合，包括國民黨前秘書長金溥聰、前主席朱立倫等人，都已不在決策圈。

邱毅提到2024年藍白合破局原因，一般人指向金溥聰和民眾黨立委黃珊珊，並強調「金溥聰反應特別劇烈」。他列舉金溥聰先告媒體人陳文茜和前立委蔡正元，接著又告他、蔡正元、國民黨副主席蕭旭岑和媒體人王尚智。金溥聰自始至終就反對藍白合，二是他提出要採美國式開放初選。

邱毅指出，這種初選方式「知易行難」，新黨試過結果弄得「灰頭土臉」，內鬨分裂，形象大傷，最終泡沫化。他直言，如果金溥聰提出這種方式，「若不是笨，就是存心破壞藍白合」。邱毅說，那時候金溥聰是替新北市長侯友宜掌兵符；即使鄭麗文和黃國昌相見歡宣布藍白合上路，侯友宜仍「一副酸溜溜的模樣，談什麼大家想法不同，合不了」。

邱毅表示，他對藍白合持樂觀態度，理由之一是雙方對合作既有共識，也有切膚之痛的教訓；共識是「一定要阻止賴清德連任」。他還提到民眾黨前主席柯文哲被羅織成罪收押一年，國民黨遭到大罷免攻擊，雖然最後驚險過關，但仍有數十位黨工被關押。他稱現在國民黨主席由朱立倫變成鄭麗文，鄭「熱情、明快，執行力高」，而朱則「小肚雞腸，愛算計」。他並指出趙少康、金溥聰等人已遠離決策核心，《壹傳媒》創辦人黎智英在香港被抓、供認為美國間諜後，相關勢力在台灣影響力已折損大半。

