鄭麗文規劃國共論壇 民進黨批為鄭習會鋪路試水溫

（記者陳志仁／台北報導）針對國民黨主席鄭麗文上任後，首度規劃於農曆年前舉行「國共論壇」，外界質疑此舉為鋪陳所謂「鄭習會」提前試水溫，引發社會高度關注；民進黨發言人李坤城今（9）日表示，國民黨以實際行動坐實外界疑慮，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

圖／李坤城直言，國民黨相關作為，也呼應了近期多家國外智庫對國民黨「逐步呼應中共敘事」的警示評析。（民進黨提供）

李坤城指出，「國共論壇」長期以來即被視為中共對台統戰的重要平台，在中共持續對台進行軍事恫嚇、外交打壓與灰色地帶威脅的嚴峻情勢下，國民黨卻未見明確捍衛台灣主權與尊嚴的立場，反而急於安排赴中交流行程；外界自然質疑其政治動機，是在為「鄭習會」預作鋪陳。

李坤城直言，國民黨相關作為，也呼應了近期多家國外智庫對國民黨「逐步呼應中共敘事」的警示評析；當國際社會普遍關注台海安全、力挺台灣民主之際，國民黨卻選擇釋放錯誤訊號，恐削弱台灣在國際社會中的信任與支持，令人深感遺憾。

李坤城也提到，中共近期公布所謂懲治名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全；然而，國民黨不僅未堅定站在捍衛國家安全的一方，反而與民眾黨在立法院持續聯手，已六度阻擋中央政府總預算案，並杯葛攸關自我防衛的國防特別預算。

李坤城強調，在中共持續對台施壓的情勢下，「國共論壇」早已不是單純的交流活動，而是高度政治化的統戰平台，國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，勢必加深社會對其立場的疑慮，也背離台灣主流民意；呼籲國民黨切勿配合中共政治安排，不要讓台灣的主權、安全與民主成為政治操作的籌碼。

