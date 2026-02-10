鄭麗文親中恐爆退黨潮？蕭旭岑：假消息、「親美」路線沒變

國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董事長李鴻源。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源上午舉行記者會說明國共兩黨智庫論壇成果。蕭旭岑受訪時被問到，資深媒體人陳敏鳳爆料黨內不滿黨主席鄭麗文現在的路線，還揚言要退黨恐引發退黨潮，還有企業家等國民黨支持者擔心國民黨親美、友日、和中的路線會改變，只剩下和中；對此，蕭強調是假消息，鄭主席上任後新入黨的有近萬人，怎麼會有退黨潮？

蕭旭岑直言，「敏鳳講的是假消息啦！」鄭主席上任後新入黨的有近萬人，怎麼會有退黨潮？敏鳳的消息可能要進一步的核實。另外，國民黨的路線是符合台灣主流的，而且國民黨和美國與日本的關係，也做得很好啊！他昨天不是也去了日本天皇的酒宴嗎？ 所以我們親美、和陸、友日的路線絕對沒有改變。

而媒體詢問，川習會將在4月中旬登場，國民黨是否會在之前利用鄭習會來影響川習會可能談論的議題？蕭旭岑表示，他不認為有人可以影響到美中兩大強權談論的議題，而且此事與鄭麗文如果要訪問大陸是沒有關係的。

此外，媒體質疑，原本的論壇名稱是「海峽兩岸智庫論壇」，中共那邊是「國共兩黨智庫論壇」，但國民黨回來了之後又變成國共兩黨智庫論壇，是不是去完中國之後就跟隨他們的名稱、尊重他們的名稱？

蕭旭岑表示，不是，「我們一樣是兩岸合作交流前瞻論壇」，本來是兩黨智庫合辦的論壇，各自有各自的一個比較著重的稱呼，他認為沒什麼，這就是各自表述。

