即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文自去（2025）年上任至今，頻頻發表親中言論，黨內也多次率團前往中國，不僅外界質疑「紅統」路線，更讓其反感度持續升高。對此，律師陳君瑋今（3）日便在臉書發文表示，鄭麗文遲早面臨「令不出黨中央」的困境。

陳君瑋嘲諷，其實從整體情勢就能看出，中共政府是「最笨的」，因為習慣用獨裁國家的思維，來理解與操作民主國家的政治運作。他強調，民主國家最重要的核心在於「選票」與「選民意志」，而不是所謂的「黨的意志」。但中共不論是有意或無意，透過各種方式間接或直接扶植「鄭麗文黨中央」，問題在於這樣的紅統路線，根本無法被台灣人民所接受。

接著，陳君瑋進一步指出，2026年將迎來地方選舉，2028年又有總統大選，國民黨各級選將為了自身政治生存，勢必各自籌措糧草、組建團隊，只要能自行當選，除了不分區立委與少數黨職，誰還會真正聽命於鄭麗文的黨中央？

最後，他諷刺表示，國民黨如今已成為「頭輕腳重」的怪物，黨中央發號施令卻沒人理會，基層與地方各行其是。若用中共的敘事邏輯來看，鄭麗文遲早將陷入「令不出黨中央」的處境，情況就如同當年胡錦濤被形容為「令不出中南海」一般。





原文出處：快新聞／鄭麗文親中言論頻惹議 律師開嗆：恐「令不出黨中央」

