鄭麗文親中路線引擔憂 洪秀柱加碼：我們未來是要謀求統一的

國民黨前主席洪秀柱。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨今（1日）舉行全國代表大會，國民黨前主席洪秀柱上午也到場，面對新任主席鄭麗文揚言，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」。洪秀柱也主張，兩岸問題要用兩岸人民《憲法》跟《兩岸人民關係條例》處理，「我們未來是要謀求統一的嘛！」。

就鄭麗文的兩岸主張與朱立倫路線不同，被質疑過度親中。洪秀柱表示，大家把兩岸的問題講得非常複雜，但其實就用兩岸人民《憲法》跟《兩岸人民關係條例》處理不就完了嗎？中華民國憲法就是「一中憲法」，他們的主權就是及於「中國大陸｣，也就是我們跟中共的主權相互重疊，那治權的分開的嘛！「我們未來是要謀求統一的嘛！」當然，統一不是今天說了，明天就做，但既然目標是統一，他們是不是要逐漸往統一的方向邁進，那怎麼做呢？

洪秀柱表示，她當年選舉的時候提出和平協議，而和平協議不是由她或前總統馬英九發明的，是在國民黨前主席連戰當年跟中共總書記習近平訂下的「五大願景」，連戰已經做到四大願景，就剩下一個兩岸的和平協議，也就是兩岸到目前為止，還是處在敵對狀況當中，只是停火而已。

洪秀柱因此主張，如果兩岸能簽署和平協議，就是一個真正友好的開始，沒有戰爭，如何在非常理性、對等尊嚴的狀況，談出未來要怎麼樣，這對兩岸老百姓都是好的，但要花時間去談，就按照兩岸人民《憲法》跟《兩岸人民關係條例》來看待問題，所以其實沒那麼難。

洪秀柱還說，當然，最重要要讓民眾能瞭解，向總理孫中山說的喚起民眾，民眾有時候需要教育、需要喚醒，大家都能共同一致有同樣的理念，但對台灣是好的，對整個國家的未來是好的。

另就鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪期間，不認同俄羅斯總統普丁是獨裁者，強調普丁是俄羅斯民主選舉產生。洪秀柱緩頰稱，《德國之聲》的訪問向來不懷好意，她也接受過《德國之聲》訪問，那向來不是訪問，而是來辯論的，《德國之聲》提出的問題主觀意識上就有相當的意識存在；而普丁是不是獨裁，俄羅斯的老百姓最瞭解，而不是他們外界來說，普丁產生的方式如何？普丁的行事作風如何，這不該由他們外面的人來評論。

洪秀柱表示，每個國家有每個國家不同的體制，只要這個體制能帶給老百姓生活無虞、安居樂業，這就是很好的制度；而且，每個國家的民情風俗、特性不同，只要老百姓覺得好，那就是好，只要老百姓覺得不好，那這個政權一定會被推翻。

