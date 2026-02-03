鄭麗文親中路線拖垮藍？吳靜怡曝警訊：青天白日恐剩紅色內褲

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文上任後，其親中路線備受質疑，近日還派人赴中參加國共論壇，引發熱議。時事評論員吳靜怡今（3）日說，鄭麗文正在為親中路線付出代價，只剩下親北京的盤勢在挺藍營，國民黨若再親共，「恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。

吳靜怡：年輕人不信任鄭麗文

吳靜怡發文表示，總統賴清德與鄭麗文路線進入淘汰賽，鄭的親中路線正在付出代價且信任度雪崩中！雙北不是藍營鐵票區，隨著關稅談判結果，信任結構正在翻轉。

廣告 廣告

吳靜怡分析，在台北市、新北市，賴清德的信任度已接近或站上五成，但鄭麗文的不信任度卻雙雙破五成，顯示都會區選民對其執政路線仍保有一定信任；鄭在雙北的信任度卻全面落後、不信任居高不下。台灣主流民意反中情緒高漲，74.1%對中共反感，賴抓住了這波「護台」浪潮，讓綠營在南部和年輕群體中穩如泰山。

吳靜怡指出，年輕人不信任鄭麗文是藍營最危險的警訊，20–39歲族群對賴清德確實偏保留，但對鄭的態度更為直接表態不信任，比例遠高於信任，且毫無拉鋸空間。教育程度也成為分水嶺，大學以上教育程度的民眾，對賴信任47.1%，但對鄭不信任竟達68.1%，台灣知識階層偏好理性政策和國際視野，這也讓綠營在都市中佔盡優勢。

吳靜怡：鄭麗文剩下親北京的盤勢

國民黨只剩喜歡共產黨的人在挺？吳靜怡直言，鄭麗文剩下親北京的盤勢，最驚人的不是藍綠對立，而是鄭的支持結構本身，台灣社會對共產黨反感度超過七成，而在「信任鄭麗文」的少數族群中，對中共有好感的比例卻遠高於全體平均，鄭的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤，鄭所鞏固的不是「台灣多數」，而是「親北京少數」。

吳靜怡提到，柯粉「恨賴」卻「不愛鄭」，藍白合只剩仇恨得票，沒有政策選票，藍白合流只剩情緒，民眾黨反感度也破五成，即便柯文哲和黃國昌能製造聲量，但再高卻無法轉化為支持。

吳靜怡強調，賴清德仍在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置，而鄭麗文正在被多數台灣人直接判出局，「國民黨再親共，恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。

更多三立新聞網報導

鄭麗文1人敗1黨？林濁水示警「仇恨值大暴動」重演韓流危機

鄭麗文不信任度破53%！吳靜怡酸「還真能代表六成民意」：現在才明白

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系

蕭旭岑率團抵北京！喊「感受到冬日暖陽」 曝鄭麗文交付任務

