鄭麗文親中路線拖累選情？賴瑞隆：連柯志恩都保持距離

前總統陳水扁近日分析，國民黨主席鄭麗文頻被質疑「紅統」立場，可能會拖累明年選情；民進黨立委賴瑞隆3日接受專訪時認為，鄭麗文當選黨主席後，國民黨高雄市長參選人柯志恩始終想保持距離，因為只要被貼上親中標籤，在南部更別想拿中間選民的選票。

前總統陳水扁近日在節目上分析指出，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因就在國民黨主席鄭麗文頻被質疑「紅統」立場，可能會拖累明年選情，而前國民黨立委蔡正元也附和陳水扁的看法。

賴瑞隆表示，因為對中共而言要以武力對台灣不見得能贏，要犧牲也付出代價很多，但若能取得親中且友善的政權當然是最低廉的，2026若能讓中共所支持的國民黨主席鄭麗文及鄭支持的人選當選，而2028總統大選也是同樣的方式，對中共而言是最簡單的，但對台灣人民的心裡一定會產生疑慮。

不過他也發現，鄭麗文當選黨主席後，柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上也都有所保留，因為柯也知道這樣的說法與態度，不只在台灣主流民意沒有市場，在南部更沒有市場，只要被貼上親中標籤，大概就很難了，更別說想拿中間選民的選票。

至於自己在民進黨高雄初選的選情，賴瑞隆說，自己是勞工子弟，賴清德則是礦工子弟，彼此都是從基層做起，尤其自己在擔任國會助理時，就與時任立委賴清德認識，至今已相識30年，相信身為黨主席與總統的賴清德不可能去介入初選，更也不可能所謂的去支持誰，因為初選一定要保持中立。

賴瑞隆強調，更沒有外界所說的有與許智傑2人談整合一事，這些都是捕風捉影，一切都按照初選程序走，不必要見縫插針或是互相吃豆腐，初選都有一套機制在走，不管最後4人最後誰勝出，大家一定都是團結一致支持「那個勝選的人」守住高雄。

