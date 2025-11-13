鄭麗文親中路線 網路輿情買單嗎？

新任國民黨主席鄭麗文以超過5成得票率當選中國國民黨主席，她的兩岸路線備受外界矚目，例如她曾公開表示，要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，而近期出席白色恐怖追思秋祭，又被質疑追思對象包括共諜吳石，再掀輿論攻防。民進黨質疑，最大在野黨竟配合中共統戰滲透，嚴重混淆國家認同，並呼籲國民黨政治人物應嚴正看待國家認同問題；民眾黨主席黃國昌則說，吳石是共諜，並非政治受難者，相信鄭麗文也有聽到國民黨內部很多聲音。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀測發現，統計10月20日至11月9日之間鄭麗文的網路聲量，當中與鄭麗文「我是中國人」相關言論有關的聲量占比達16%、則數超過14.6萬則，顯示此議題在網路上已擴散，而且熱門話題中的留言多抱持不贊同的看法。舉例來說，相關熱門話題為有網路媒體刊出鄭麗文專訪影片，鄭麗文表示「台灣」與「中國」在文化及地理上都不應該是對立的，引發網友批評「藍白最愛的中國」、「民主國家跟共產國家，永遠不可能一樣」等語；或如有媒體報導僅24.5%民眾認同鄭麗文「未來要全數台灣人都自豪地說我是中國人」主張，而網友留言指出「要不要考慮直接移民過去啊，待在這做什麼」、「我是台灣人」等語。

進一步觀察相關討論的網路正負聲量與好感度調查結果，總體而言，鄭麗文與中國有關的討論的網路好感度約只有0.43左右，負面聲量遠超正面聲量。尤其近期中國電影「沉默的榮耀」上映後，許多中配、海外中國人到台北市萬華區的馬場町獻花追思共諜吳石，鄭麗文又在此期間出席統派社團主辦的白色恐怖追思活動，引發網路輿論撻罰，如有網友在相關新聞下留言「那些說是中國人的先停掉健保」、「中國人就要回中國最簡單的論述」、「當初的反共～親共～到最後會被變成投共嗎？」等語；而面對鄭麗文頻拋「我們是中國人」相關言論，網友也不埋單，留言批評「要當中國人，請移民去大陸，慢走不送」等語，反彈聲量相當大。

鄭麗文在黨魁選舉中出線，被視為國民黨內部路線將出線重大轉折，除了象徵國民黨內對改革及世代交替的期盼，令基層黨員士氣倍增，同時在兩岸立場方面，她屢屢強調「中國認同」、主張恢復與中國大陸的制度性對話，但這種論述是否能被多數民意認同？從目前網路輿情走向觀察，恐怕不樂觀，多數民意反而對她「親中」、「紅統」等標籤印象深刻。面對明年即將到來的地方選舉，未來她要如何面對大眾檢驗、爭取多數民眾認同，甚至將其轉化為對未來選戰的助力，仍得持續觀察。

