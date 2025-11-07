鄭麗文親共激進化？中配逆襲？目的鋪陳特首之路？

論壇中心／邱暐琪報導

國民黨新任黨主席鄭麗文，今（8日）將出席由統派舉辦的最高階共諜將官吳石的追思活動，鄭麗文強調目的是希望兩岸和解、和平，遭外界質疑是敵我不分。對此，政治評論員余莓莓在《台灣最前線》節目中直言，鄭麗文大剌剌地要參加一個共諜的紀念活動，這種越來越激進的作為，一點一滴的累積下來對台灣的傷害恐怕難以想像。

余莓莓指出，前陣子在台中配透拍攝影片公開鼓吹武統，遭移民署依規撤銷居留許可、限期出境，社群上才稍有平息，但就在鄭麗文當選國民黨主席後，中國網紅灣灣小月、中配錢麗等，又開始高調鼓吹武統。

余莓莓表示，鄭麗文要帶領著國民黨奔向紅統的路線，宛如女版的黃國昌，「心中自己的利益，大於政黨、大於國家利益」。余莓莓質疑，鄭麗文是否想透過中國在台灣的紅色代理人，慢慢滲透分化台灣，讓台灣變成第二個香港，使自己成為中國共產黨最放心的第一任特首？鄭麗文這種越來越激進的作為，一點一滴的累積下來，對台灣的傷害恐怕難以想像。

原文出處：最前線(影)／鄭麗文親共激進化 給中配逆襲底氣？余莓莓曝鄭麗文背後野心！

