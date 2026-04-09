鄭麗文親寫中山陵千字講稿 媒體人揭「台灣元素」讓民進黨批評難度升高

國民黨主席鄭麗文8日在南京中山陵發表談話。（資料照／周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文昨（8）日在南京中山陵拜謁國父孫中山後的談話，千字講稿大談日本殖民時期台灣民主運動、白色恐怖，凸顯鮮明的個人風格引發熱議。資深媒體人平秀琳表示，這個講稿有別於過去黨主席的談話，放了很多台灣元素，讓民進黨要批評的難度變高了。

平秀琳8日在網路節目《董事長開講》中指出，鄭麗文在南京中山陵演說洋洋灑灑的講稿，據說是鄭親自寫的，跟過去不管是連戰或洪秀柱相比，比較特別的是她放了很多台灣元素，包括開場有提到懷念孫中山的蔣渭水，然後講孫中山去世的時候，大稻埕有緬懷他的活動，然後蔣渭水在台灣明報上寫了社論推崇孫中山。另外台南有一個戲院寶美樓，還拍了一個孫中山的紀錄片。演說中非常非常多的台灣元素，這樣讓民進黨要批評鄭麗文的難度變高了。

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平秀琳續指，有人觀察到鄭麗文把兩岸分治這件事，往前推了130年去論述，也就是她是從清朝甲午戰爭、馬關條約割讓台灣，就變成兩岸分治。 那時候是中國把台灣割讓，這個論述就比較接近中共的史觀。台灣為什麼是中國的一部分，就是因為台灣是在馬關條約的時候，被從中國割讓出去，所以台灣是中國的一部分，這是中共一職以來的主流論述。所以這一套論述，會被民進黨認為說妳鄭麗文就是在應和中共的史觀。

平秀琳進一步分析，在某種歷史的角度分析上，不能說這樣的論述有絕對的錯誤，但是這個回到現代史來講，大家不會從那麼久以前的事情，去討論台灣的定位問題。你如果要從歷史上那麼久遠 、130年前的時間點，去討論台灣問題的話，那就會回到了中華民族的這個大中國史觀裡頭。

平秀琳認為，鄭麗文把國共內鬥的問題，不當成主權的爭議，不是在爭主權的正統，而這已經是主權以下的下一個層級內部的爭論，就兩個政黨（國民黨跟共產黨），就回到這是一個內政的框架裡頭，這個就是現在民進黨、包括了國安局所說的、這個所謂的和戰壓力當中的一個論述上面的調整。

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