國民黨主席鄭麗文，今天以超高規格帶著四位副主席親赴前立法院長王金平辦公室，頒發最高顧問聘書，鄭麗文表示，要借重王的經驗化解政治僵局，而王金平則回應，期盼幫助國民黨"正常發展"，贏得選戰。

國民黨主席鄭麗文大陣仗帶著四名副主席，前立法院長王金平的辦公室，頒發最高顧問證書，希望藉由他的影響力，化解現今政治僵局。

國民黨主席鄭麗文：「希望能夠透過他完整的歷練，長年從政以及高度智慧，來協助本黨為國家艱困局面奉獻心力。」

前立法院長王金平：「有機會幫助國民黨做各方面發展，使國民黨能夠發展的非常正常，並讓國民黨能夠贏得國人敬重，跟接受轉而支持國民黨，來贏得各方面的選舉。」

鄭麗文親送最高顧問聘書，王金平：助國民黨「正常發展」。（圖／民視新聞）王金平這話倒是說得相當直接，畢竟選戰將至，國民黨的南台灣選情，還有賴王金平多幫忙，黨內高雄市長候選人柯志恩當然也舉雙手歡迎。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「如果由王院長來負責對於我們南部，這樣子未來的選舉，能夠做出更多的建議，我想我們每個人都是樂觀其成。」

不過日前王金平在高雄宴請感恩餐會，藍綠政治人物都到場，唯獨沒邀主席鄭麗文，傳出是因為鄭麗文指派張顯耀出任智庫執行長，督導南部選情，引發王金平不愉快，這回鄭麗文親邀王金平擔任最高顧問，也被解讀是在修復關係？

鄭麗文親送最高顧問聘書，王金平：助國民黨「正常發展」。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「有重要的政治生涯的選擇，我都會來跟王院長請益報告，所以跟王院長之間沒有需要修補的關係，並沒有要請張顯耀執行長，擔任南部選情督導。」

國民黨台南市長參選人謝龍介：「因為所有人事案，基本上大家都會有所表達不同意見，我想黨主席也會綜合考量。」

強調兩人關係緊密，但對國民黨而言，能贏下2026選戰才是眼下共同目標。

