鄭麗文親送王金平最高顧問聘書 定調「尊王」駁張顯耀督導南部 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（5）日致贈前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問的聘書，推崇王在中華民國戰後民主化的歷史地位，從政50年來對國家貢獻卓越，希望透過其完整的歷練及高度的智慧，協助國民黨面對國家的艱困局面。此外，鄭麗文也澄清，外傳國民黨智庫執行長張顯耀將督軍南部選情的消息，表示張目前專職於智庫工作，正積極推動在南台灣成立智庫中心。

鄭麗文今日與副主席李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑，以及文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，上午前往王金平台北辦公室，聯袂敦請王金平擔任國民黨最高顧問，並由鄭麗文致送聘書。

王金平表示，非常榮幸擔任國民黨最高顧問，期待有3方面要努力，包括期待朝野真心誠意、拋棄意識形態解決對立，也希望能促進兩岸的和平，緩解兩岸兵凶戰危險現狀，並期待幫助國民黨贏得國人的敬重跟接受，贏得各方面的選舉。

鄭麗文表示，王金平在中華民國戰後民主化的歷史，佔有非常重要的一席之地，如今國際局勢詭譎，兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到了最高峰，憲政面臨僵局。她希望能夠透過王金平完整的歷練及高度的智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

鄭麗文強調，自己新上任黨主席，肩上重任非常沉重，王金平也給予很多肯定鼓勵，希望未來國民黨能用更大的格局，為了國家人民進行調整，尋求更多的進步，讓國民黨能夠為中華民國作出更大的貢獻。

另外，先前傳出鄭麗文有意指派張顯耀督導「南二都」選情，引發地方強烈反彈。對此，鄭麗文駁斥，這件事完全是誤傳，沒有要請張顯耀督導南部選情，張負責的是智庫這一塊，也積極在南台灣成立智庫中心，並沒有請張督導南部選情，這是空穴來風、並非事實。

「王金平的影響力絕對不是只有南台灣。」鄭麗文說，國民黨提名輔選作業都按照步驟積極推動中，國家大政、兩岸和平及憲政僵局，也非常希望能向王金平請教。她說，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或看著他們長大的，本來就愛護有加，相信王未來也會積極的協助。

照片來源：國民黨提供

