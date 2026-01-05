鄭麗文親送聘書！王金平接下「最高顧問」曝3大期待

國民黨主席鄭麗文今日親赴前立法院長王金平在台北辦公室，正式聘請王金平出任國民黨最高顧問。王金平提出自己的三個期許，他期許能解決朝野對立問題、促進兩岸和平，並協助國民黨贏得人民敬重，並贏得選戰。

。王金平提出自己對台灣的三個期許。（圖/中天新聞）

鄭麗文今天（5日）特地率副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連，以及文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，前往王金平位於台北宏國大樓的辦公室，頒發最高顧問聘書給王金平。

王金平表示，擔任國民黨最高顧問他有三方面期待去努力，一方面是大家都希望天下為公，解決當下朝野對立問題，國內政局對立盤根錯節，朝野之間的結也越來越深，希望朝野真心誠意以國家人民為念，拋棄意識形態，能透過理性分析反省和調整自己，解決對立問題，共同讓國內政局和諧。

鄭麗文頒發最高顧問聘書給王金平。（圖/中天新聞）

其次，王金平指出，第二方面是希望促進兩岸和平，兩岸兵凶戰危希望獲得緩解；第三，希望幫助國民黨來做各方面發展，使國民黨發展正常，贏得國人敬重，轉而支持國民黨，來贏得各方面選舉，成為未來國家可能執政的政黨。

鄭麗文強調，王金平在中華民國戰後民主化的歷史，佔有一席之地，從政五十年來，對國家有卓越貢獻，是國民黨代表性的政治人物，在內外局勢交迫，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局情況下，需要王金平的歷練和高度智慧，為國民黨與國家艱困局面奉獻心力，不是為一黨之私，而是為國家而努力，團結全台灣2300萬人民，以及協助兩岸和平。

在場媒體詢問傳出智庫執行長張顯耀要督導南部選情引發爭議，鄭麗文再度重申完全誤傳，並沒有要請張顯耀要督導南部選情，張顯耀是負責智庫這方面，並沒有督導選情，完全是空穴來風，並非事實，而且王金平的影響力，絕對不是只有南台灣。

再被媒體追問聘請王金平當最高顧問是否在修復關係？鄭麗文說沒有需要修補的關係，因為她們關係非常好，王金平過去就對自己相當栽培跟照顧，感恩餐會的問題她已經說明過，那就是南部的餐會，王也不想要那麼高調。

