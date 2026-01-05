鄭麗文親送「最高顧問」 王金平提3期許盼解朝野紛爭

鄭麗文今日率4位副主席登門拜訪王金平。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文日前宣布，將聘請前立法院長王金平出任國民黨最高顧問，鄭今（5日）特別率李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連4位副主席，前往王位於台北的辦公室，致送最高顧問聘書。王則表示，他將朝3面項努力，包括呼籲朝野共解對立問題、讓政局和諧，以及促進兩岸和平，同時協助國民黨發展，爭取勝選。

鄭麗文指出，王院長勉勵國民黨一切為公，將國家人民的利益放在最優先第一位，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉努力；王院長希望協助國民黨重新思考今日困局，如何突破國內政治的僵局，團結全臺灣2,300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。

她也說，上任黨主席肩上重任非常沉重，王院長給予很多肯定鼓勵，希望未來國民黨能用更大的格局，為國家人民進行調整，尋求更多進步，讓國民黨能夠為中華民國作出更大貢獻。

王金平則表示，非常榮幸接受由鄭主席及4位副主席聯袂贈送聘書，擔任國民黨的最高顧問，他期待有3方面還要努力：首先，是希望大家都能以天下為公、不自私的心態來共同面對政局；當前國內政局非常對立，朝野的結越來越深、越緊，要如何解套有待大家共同來省思。期盼朝野一切以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析、反省與調整，共同解決朝野對立問題，讓政局和諧。

其次，他希望促進兩岸和平，兩岸如今兵凶戰危，相信應該可以緩解。第三、希望協助國民黨發展，讓國民黨贏得國人的敬重跟接受，爭取支持贏得選舉，「讓國民黨正常發展，未來能夠重新執政，是大家要共同努力的目標。」王金平強調。

