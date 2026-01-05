鄭麗文親送「最高顧問」聘書 王金平：期許未來國民黨重新執政

即時中心／林韋慈、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文日前宣布聘請前立法院長王金平擔任國民黨「最高顧問」。為展現對王金平的重視，鄭麗文今（5）日上午在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑及文傳會主委委吳宗憲陪同下，親自前往王金平台北辦公室，致送「最高顧問」聘書。







鄭麗文表示，當前國內外局勢緊張、兩岸情勢艱險，國內朝野對立已達高峰，憲政運作面臨僵局，國家與國民黨非常需要王院長的經驗與智慧。她指出，希望王金平能以長年的從政歷練協助國民黨，面對國家與政黨的艱困局面，貢獻心力。

她也提到，王金平勉勵國民黨「一切將國家與人民利益放在首位，一切為公」，並期盼國民黨能以國家利益與人民福祉為努力方向，而非一黨私利。王金平的高度格局將協助國民黨思考如何突破政治僵局，團結全台2300萬人民，並為兩岸和平邁出重要歷史步伐。鄭麗文強調，王院長的肯定與鼓勵將促使國民黨以更大格局，為中華民國做出更大貢獻。

王金平則說，非常榮幸接受聘書，並期許自己努力的方向包括三方面：首先，希望天下為公，以不自私的心態共同面對國內複雜且對立的政局，依靠朝野真心協作，以國家與人民利益為優先，理性分析、反省並調整自己，共同解決朝野對立問題，促進政局和諧。

其次，他希望促進兩岸和平，緩解目前兵兇戰危的緊張情勢。第三，他期盼協助國民黨在各方面發展，使黨運作正常、贏得國人敬重與認同，進而支持國民黨在選舉中取得勝利。王金平強調，他將盡心盡力，協助國民黨健康發展，成為未來有能力重新執政的政黨，這是全體黨員共同努力的目標。





