鄭麗文親頒「實踐一等獎章」給蔡正元 侯漢廷曝： 國民黨變了
纏訟多年的「三中案」，前立委蔡正元成唯一有罪被告，因業務侵占罪遭判處3年6月徒刑定讞。國民黨主席鄭麗文昨（7日）在中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡。對此，新黨台北市議員侯漢廷今（8日）表示「十分感動，也感觸良多」，因過去，國民黨內部分人士總有一種「潔癖」，習慣將衝鋒陷陣的「戰將」視為「麻煩製造者」，幸好，近年的國民黨變了，終於懂得珍惜那些為了黨、為了國家，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士，「這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！」
鄭麗文昨在中常會中說，期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶著勳章入獄的」。她並提到，不管是國民黨執政或在野期間，蔡不計較個人得失，全力以赴，歷任主席在歷次選舉中也多次拜託他出手幫忙，是國民黨望塵莫及學習對象。
侯漢廷今則是發文談到此事，他說，過去國民黨內部分人士總有一種「潔癖」，習慣將衝鋒陷陣的「戰將」視為「麻煩製造者」，為了形象，對敵營的攻擊步步退讓，對深藍的委屈卻冷漠切割。這種「親痛仇快」，不知讓多少前線戰將寒了心，反觀民進黨，奉行的是「狼性戰功制」，有戰功就賞，有砲火就挺，他們不怕爭議，只怕沒聲量，這也是為什麼綠營後進敢衝、敢戰。
不過，侯漢廷說，幸好，近年的國民黨變了。我們終於懂得珍惜那些為了黨、為了國家，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士。這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！在前線與敵人廝殺不可怕，可怕的是回頭一看，家裡的長官不僅不支援，還要切割打壓。他並認為，坐黑牢也不可怕，可怕的是犧牲了一切，卻被遺忘在歷史的角落。
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 65
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 240
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 1
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 28
今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流
今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 81
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 10
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 329
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 16 小時前 ・ 6
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 29
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 13