鄭麗文親頒「實踐一等獎章」給蔡正元 侯漢廷曝： 國民黨變了

前立委蔡正元（右四）獲國民黨實踐一等獎章。（資料照／周毓翔攝）

纏訟多年的「三中案」，前立委蔡正元成唯一有罪被告，因業務侵占罪遭判處3年6月徒刑定讞。國民黨主席鄭麗文昨（7日）在中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡。對此，新黨台北市議員侯漢廷今（8日）表示「十分感動，也感觸良多」，因過去，國民黨內部分人士總有一種「潔癖」，習慣將衝鋒陷陣的「戰將」視為「麻煩製造者」，幸好，近年的國民黨變了，終於懂得珍惜那些為了黨、為了國家，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士，「這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！」

鄭麗文昨在中常會中說，期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元是帶著勳章入獄的」。她並提到，不管是國民黨執政或在野期間，蔡不計較個人得失，全力以赴，歷任主席在歷次選舉中也多次拜託他出手幫忙，是國民黨望塵莫及學習對象。

侯漢廷今則是發文談到此事，他說，過去國民黨內部分人士總有一種「潔癖」，習慣將衝鋒陷陣的「戰將」視為「麻煩製造者」，為了形象，對敵營的攻擊步步退讓，對深藍的委屈卻冷漠切割。這種「親痛仇快」，不知讓多少前線戰將寒了心，反觀民進黨，奉行的是「狼性戰功制」，有戰功就賞，有砲火就挺，他們不怕爭議，只怕沒聲量，這也是為什麼綠營後進敢衝、敢戰。

不過，侯漢廷說，幸好，近年的國民黨變了。我們終於懂得珍惜那些為了黨、為了國家，而被民進黨政治追殺、身陷囹圄的戰士。這才是一個戰鬥團隊該有的樣子！在前線與敵人廝殺不可怕，可怕的是回頭一看，家裡的長官不僅不支援，還要切割打壓。他並認為，坐黑牢也不可怕，可怕的是犧牲了一切，卻被遺忘在歷史的角落。

