鄭麗文訪中喊「中華民國」共機照擾台！5共機越中線、8艦壓境

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國民黨主席鄭麗文一行人8日赴南京中山陵，但中共解放軍仍於當日持續擾台。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國，並於南京中山陵公開喊出「中華民國」，但台海情勢並未因此降溫。國防部今（9）日公布最新監控資料指出，中共解放軍仍持續在台海周邊進行海空活動，甚至有多架次軍機逾越海峽中線，持續對我周邊空域進行擾動。

國防部表示，自昨（8日）上午6時至今（9）日上午6時止，共偵獲中共軍機6架次、軍艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中，6架次軍機中，有5架次逾越海峽中線，進入台灣北部及西南空域，顯示解放軍對台軍事施壓態勢未見趨緩。

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依據國防部公布的航跡示意，相關軍機活動區域主要分布於台海中線以西延伸至北部空域，以及西南空域一帶，並呈現分段進入、持續騷擾的態勢。上午時段以主、輔戰機編組為主，午後則有單架次輔助型軍機活動。

面對解放軍持續在台海周邊進行軍事行動，國防部強調，國軍已運用任務機、海軍艦艇及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，確保國家安全與區域穩定。

值得注意的是，正值鄭麗文訪中並強調兩岸交流之際，解放軍仍維持高頻度擾台行動，外界關注相關軍事動作是否釋放特定政治訊號，亦讓兩岸互動與區域安全情勢再添變數。

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