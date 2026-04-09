鄭麗文訪中喊「和平之旅」又被打臉 中共突宣布今黃海實彈射擊

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〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文近日率團前往中國展開其所謂「和平之旅」，期盼藉由交流降低兩岸敵意，外界關注習鄭會是否會依計畫舉行。然而，就在國民黨積極配合北京營造「和平」氛圍之際，中共當局卻再度打臉鄭麗文，於今(9)日上午突襲宣布在黃海北部進行實彈射擊。

中國官媒「央廣網」報導今天引述中國海事局網站消息指出，大連海事局發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

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據中國官方發布的「遼航警148/26」詳細資訊，實彈射擊的時間從今日上午10時起至下午16時止，長達6個小時，並劃定4個座標點連線範圍作為禁航區，嚴禁任何船隻駛入。

鄭麗文大動作訪中，昨更在南京中山陵聲稱要「種下和平種子」，並頻頻向對岸釋出善意，但中共解放軍似乎並不領情，依然故我，持續透過軍事行動威脅第一島鏈的區域穩定。

國安局長蔡明彥昨在立法院受訪示警，中共持續利用「和戰加壓」手法，一方面透過軍事恫嚇與灰色襲擾，刻意製造兩岸「兵凶戰危」的氣氛，讓台灣社會與民眾感受到瀕臨戰爭的心理壓力而產生不安；另一方面，中共透過各種兩岸交流活動，推促其所主導的兩岸和平，並利用隨之而來的所謂「和平紅利」，達成分化台灣內社會、分化台美合作並試圖阻擋對美軍購、弱化美國介入台海情勢的政治目的。

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