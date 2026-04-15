鄭麗文訪中會見習近平！國台辦：開啟國共兩黨交往新篇章、具重要意義

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記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文赴中國訪問，10日與中共中央總書記習近平會面，對此，國台辦發言人陳斌華今（15）日表示，這是時隔10年兩黨領袖再次會面，開啟了國共兩黨交往的新篇章，具有重要意義，包括新發佈「十項促兩岸交流措施」也廣受台胞好評。

國台辦今天舉行例行記者會，有媒體詢問，如何評價國民黨主席鄭麗文一行訪中成果。陳斌華表示，應習近平邀請，鄭麗文率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。習近平10日上午在北京會見了鄭麗文並發表重要講話，為兩黨關係、兩岸關係發展指明了方向，在海峽兩岸和國際社會產生重大深遠影響。國共兩黨領袖時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。

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陳斌華並表示，為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，中央台辦經商有關部門，受權發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施，受到廣大台灣同胞的廣泛好評和熱烈歡迎。

陳斌華強調，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流對話，保持良性互動，堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族大復興，符合歷史發展大勢，符合兩岸同胞共同心聲，符合中華民族整體利益，有利於為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

陳斌華並強調，不論國際情勢、台海情勢如何風雲變幻，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。「這是歷史定律，我們有充分的自信。」

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