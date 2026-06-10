鄭麗文訪中申請302萬補助 民主基金會：涉統獨疑義尚未核銷將再審議

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台灣民主基金會執行長廖達琪。資料照。廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文4月率團訪問中國，向民主基金會申請補助，引發爭議。民主基金會執行長廖達琪今（6/10）表示，相關單據目前尚未核銷，且因涉及是否違反基金會章程中「不得涉及統獨活動」的規定，未來若收到正式核銷文件，將提送董監事會討論決定。

立法院外交及國防委員會今日下午審查外交部相關預算案，王義川質疑公帑補助政黨訪中活動的正當性，提案將外交部補助台灣民主基金會經費，由原編列的2億4835萬6000元補助款刪減1億元。

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隨後，廖達琪說明，鄭麗文率團訪中的相關單據至今尚未完成核銷程序。由於案件涉及基金會章程第18條第3款所規範的「是否涉及統獨活動」疑義，因此基金會已準備將相關資料送交董監事會審議。她強調，若收到正式核銷單據，一定會依程序提送董監事會處理，相關情況也已向董事長兼立法院長韓國瑜及副董事長、外交部長林佳龍報告。

廖達琪提及，基金會已與王義川溝通，未來政黨補助案若超過一定金額，將增設外部審查機制，以補足現行制度不足。

此外，針對王義川主張刪減1億元預算，廖達琪指出，民主基金會每年依章程編列約3000萬元政黨補助款，依立法院席次比例分配給各政黨，目前國民黨約可獲1400萬元、民進黨約1380萬元、民眾黨約200萬元。她強調，即使刪減1億元預算，也不會影響政黨補助款發放，相關補助仍會依規定辦理。

廖達琪提到，真正受到衝擊的將是基金會推動的二軌外交、國際民主合作及國內外補助計畫。她說，基金會目前正配合外交部推動「全球在地民主全球倡議」等國際合作計畫，並籌備地方外交合作平台，若遭刪減1億元預算，相關工作恐面臨停擺。

最終提案保留，交由朝野黨團協商處理，再行決定是否調整預算額度。

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