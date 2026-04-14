鄭麗文訪中發表促統言論 民進黨分析：鄭麗文為中共統戰最大關鍵
國民黨主席鄭麗文訪中期間發表談話，多次使用中共促統語言，引發各界討論。對此，民進黨中國事務部主任吳峻鋕今（14）日於新媒體中心主任阮俊達所主持的直播節目《午青LIVE》中指出，中共統戰若能成功，最大關鍵恐為肯主動配合中共的鄭麗文。
吳峻鋕分析，鄭麗文在採訪中言談必稱「習總書記」，訪中期間鄭麗文的說詞甚至完全配合習近平思想，如「中華民族偉大復興」、「建構命運共同體」等促統宣言；其言論完全奉行中共的一中原則，不僅罔顧台灣民意，更企圖讓台灣走向被中國併吞的方向。
吳峻鋕預測，習鄭會結束後鄭麗文會做三件事。首先，鄭麗文將發動和平紅利的認知戰，質疑民進黨政府阻擋兩岸正常交流；第二，肅清黨內反對者，並要求地方選舉候選人表忠並靠攏親中路線；第三，用「和平謊言」繼續阻擋軍購案，綁架台灣民意，擴大疑美論及仇日論。
吳峻鋕進一步指出，美國在中東情勢不利已讓美國總統川普懷疑中國在背後配合，軍售案在國會被國民黨阻撓的事實也非常清楚。對於中共的政治前提和統戰陰謀，台灣主流民意早已多次表達強烈反對，無論是鄭麗文或國民黨，都無法代表台灣民意，試圖破壞台灣民主自由現狀的圖謀也不可能會成功。
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