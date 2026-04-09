鄭麗文訪中稱「和平之旅」 中共今突宣布黃海實彈射擊

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中共「福建號」航空母艦在黃海進行測試。 翻攝自 騰訊網 第一軍情

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文近日率團訪問中國，將此行定位為「和平之旅」，盼透過交流降低兩岸敵意，外界亦關注其與中共中央總書記習近平是否依計畫會面。不過，在國民黨營造「和平」氛圍之際，中共當局今（9）日上午宣布，將在黃海北部進行實彈射擊。

中國官媒「央廣網」引述中國海事局網站資訊指出，大連海事局已發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域將進行實彈射擊，期間禁止船隻駛入。根據中國官方發布的「遼航警148/26」，此次射擊時間自上午10時起至下午16時止，為期6小時，並劃定4個座標點連線範圍作為禁航區。

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鄭麗文此行動作頻頻，昨日在南京中山陵表示要「種下和平種子」，並多次對對岸釋出善意。不過，中共解放軍持續進行軍事行動，相關動態未見減緩。

國安局長蔡明彥昨在立法院受訪時指出，中共持續運用「和戰加壓」手法，一方面透過軍事恫嚇與灰色襲擾，營造兩岸緊張氛圍，使台灣社會承受心理壓力；另一方面則藉由兩岸交流推動其所主導的和平敘事，並透過所謂「和平紅利」，試圖分化台灣社會與台美合作，並影響對美軍購與美方介入台海情勢。

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