鄭麗文訪中補助涉違反統獨！民主基金會證實

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▲國民黨主席鄭麗文4月10日在北京人民大會堂的東大廳與中國領導人習近平見面，事後被爆出向民主基金會申請補助480萬，更拿了302萬要核銷。（圖／翻攝自新華社）

[NOWNEWS今日新聞] 立法院外交國防委員會今（10）日續審外交部115年度預算，綠委王義川不滿國民黨主席鄭麗文訪中向民主基金會申請補助480萬，提案刪減1億預算，更現場嗆「沒有退讓空間」。不過，民主基金會執行長廖達琪則說，目前國民黨去中國大陸的單據還沒核銷，因為涉及違反章程中涉及統獨活動的疑義，若有單據一定送董監事會處理，也會報給正副董事長韓國瑜、林佳龍，另外也提議未來政黨補助款超過一定額度會送外審作為補救措施。

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鄭麗文訪中提交302萬核銷

國民黨主席鄭麗文4月率團訪中，向民主基金會申請補助480萬元引發關注，日前傳出，國民黨在5月28日向基金會繳交核銷單據，總金額302萬元，另外鄭麗文目前正率團訪美，國民黨也提出申請補助550萬元。

王義川說明提案時表示，民主基金會捐助章程不可以涉及統獨，國民黨主席鄭麗文率團到獨裁國家見獨裁者，來申請民主基金會的補助，看起來就是錯的，跟獨裁者關門會談，申請民主基金會的補助，這種錢也要給？所以他要求民主基金會接下來不可以補助國內任何政黨，拿著民主基金會去獨裁國家見獨裁者，關門會談，要求刪1億，沒有退讓的空間。

廖達琪稱未核銷 將送董監事會處理

廖達琪說，鄭麗文代表國民黨去中國大陸一事，目前單據還沒核銷，因為涉及可能違反章程第18章第3款，是否涉及統獨活動的疑義，如果有單據一定送董監事會處理，並沒有核銷，這件事也已經報給正副董事長，外交部也知曉。

廖達琪則解釋，根據民主基金會章程，政黨補助款清楚撥了3千萬給各政黨按席次分配，現在刪1億元完全不會影響，該發的按照申請還是發，影響的反而是最重要的兩個功能，一個是二軌外交，一個是對外拓展總和外交，推動全球在地民主世界倡議，這個也是部長大力支持、正在積極籌備的，如果1億刪掉這事情就完全停擺。

稱刪1億殺掉正常運作

廖達琪另道，目前韓國瑜院長跟部長林佳龍合作下，六都市長也要組成聯盟，現在窗口都在積極進行，若刪剪活動會完全停止，此外包括國際補助、國內NGO補助也會全面停擺，請王義川慎重考慮，針對一個小的案子，完全不影響補助款，要殺掉民主基金會正常且完全配合外交部的總合外交、次國家系統地方外交的深化路線，請他是否改由凍結1000萬提交報告作為處置措施。

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