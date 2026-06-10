鄭麗文訪中送302萬憑證？民主基金會：單據都還沒有核銷

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民主基金會執行長廖達琪(拿麥克風者)說，鄭麗文率團赴中單據都還沒有核銷。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪問中國，向民主基金會申請補助480萬元，引發高度爭議。國民黨副主席兼祕書長李乾隆上週證實，國民黨已在5月28日將訪中相關憑證送予民主基金會核銷，總金額共302萬。對此，民主基金會執行長廖達琪今(10)日說，鄭麗文率團赴中單據都還沒有核銷，「如果有這個單據來，我們一定是送董監事會處理」。

立法院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。外交部編列2億4835萬6千元預算，用於捐助台灣民主基金會。

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民進黨立委王義川提案指出，鄭麗文赴中訪問習近平，會中涉及兩岸定位等敏感政治議題，據悉，該訪團相關費用是向外交部捐助設立的台灣民主基金會申請補助支應，而民主基金會設立宗旨為推動民主價值、拓展民主外交，不宜前往獨裁國家被統戰。提案減列預算1億元。

王義川今日再度強調，民主基金會捐助章程明定不可以涉及統獨活動，痛批鄭麗文「到獨裁國家見獨裁者，來申請民主基金會的補助，看起來就是錯！」質疑鄭麗文「跟獨裁者關門會談以後，來申請民主基金會的補助，這種錢也要給？」要求刪減該筆預算1億元，沒有退讓的空間。

對於鄭麗文赴中申請補助一案，廖達琪說明，鄭麗文率團赴中單據都還沒有核銷，因為可能涉及違反民主基金會章程第18條第3款「是否涉及統獨活動」的疑義。

廖達琪說，「如果有這個單據來，我們一定是送董監事會處理」，並沒有核銷，此事也都已報給民主基金會董事長兼立法院長韓國瑜、副董事長兼外交部長林佳龍知道。另外，民主基金會也做了一些補救措施，未來政黨補助款若超過一定額度，將會送外部審核。

才提案刪1億預算喊「沒退讓空間」 林佳龍建議折衷送協商 王義川秒答「沒問題」

對於王義川提案刪1億元補助款預算，廖達琪說明，減列1億不會影響到撥款給各政黨的政黨補助款，該發的補助款還是會依照各政黨申請來發，只會影響到民主基金會推動「二軌外交」，以及國際補助案、國內NGO補助預算。

最後，林佳龍說，民主基金會董事長是立法院長韓國瑜，外交部希望預算能夠過，但鄭麗文去見習近平此事確實社會有些爭論，建議王義川同意將此案保留協商，不在委員會直接減列，由身兼民主基金會董事長的韓國瑜在朝野協商時處理。王義川馬上同意說，「沒問題」。

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