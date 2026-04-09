鄭麗文訪中首日掀討論：36%支持、31%批「躺平說」
國民黨主席鄭麗文率團訪中進入第三天，昨（4/8）一行人前往南京中山陵參觀，鄭麗文在陵園致詞哽咽，再度引發媒體與社群高度關注。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫數據，觀察鄭麗文訪中首日的網路聲量逼近3萬則，熱門留言風向中有36%的網友留言表達「支持鄭麗文」，另有31%諷刺「國民黨躺平說」，反映社群對此次行程呈現兩極反應。
輿情數據顯示，近一週（2026/4/1至4/7）網路討論熱度持續維持在萬則以上。從4月1日網路投票公佈以來，就激起24,559則討論，藍綠陣營各自發聲，國民黨有李四川主張「交流比交惡好」，綠營則由王定宇批評「別卑躬屈膝」，引發雙方支持者激烈辯論。訪問首日（4/7）聲量更飆升至近29,141則，泛藍媒體報導多以「為和平站出來」、「赴陸交流」為標題，獲得藍營支持者回應。隨行國民黨13名成員名單曝光後，也在Threads引發熱議，網友留言呈現多元意見，包括「要年輕化結果一堆老人」、「坦承名單很好啊，反觀行政院長的包機名單」、「跪舔共團名單終於出現了」等多元評論。
進一步觀察網友熱門留言，可歸納出幾個主要討論面向。其中以「表示支持鄭麗文」的聲量佔比最高，達36.1%，這類留言態度明確，認為此行有意義且值得支持；其次是「諷刺國民黨躺平說」佔31.4%，不少網友諷刺所謂「躺平」其實是對共產黨俯首稱臣，而非所謂先有和平才能躺平；「支持兩岸和平交流」則佔23.3%，留言呼籲以交流代替衝突，避開戰爭是最好的選項。除了上述主要面向，仍有部分網友針對兩黨提出批評。藍營方面，3.2%的留言諷刺此行是「去要飯」，3%則形容為「賣台之旅」；綠營方面，3.1%的留言抨擊民進黨「只會講幹話」。
從訪問首日的熱門關鍵字來看，除本次會談主角「鄭麗文」與「習近平」外，「賴清德」亦成為關注焦點。其於7日出席鄭南榕追思會時談及和平議題，表示「和平須沒戰事、保主權」，才稱得上真正的和平，此番言論被外界解讀為對國民黨的隔空回應。在網友態度方面，「支持」、「加油」、「交流」等詞彙反映出對此行持正向或開放態度的聲量；相對地，「軍購」、「主權」、「中共」等關鍵字，則多來自綠營支持者的回應，除強調堅守台灣主權立場外，也呼籲立法院加速審查軍購預算。
若進一步觀察Threads上的熱門話題，可發現對鄭麗文及國民黨持不友善立場的貼文，往往引發較高討論度。前五名話題中即有三則屬於批判性發文，內容包括質疑鄭麗文無法代表多數台灣民意、批評不應以台灣主權向中國示好，以及反對「以讓步換取和平」的路線。然而從留言區觀察，網友回應呈現反向趨勢，不少留言反駁原貼文立場，如「看到留言都在罵你我就放心了」、「不然你去談，還是你去宣戰」、「就是下架民進黨，管你要洗什麼」等。
另一方面，從「隨行名單公布」及「鄭習會投票看法」相關貼文亦可看出，一部分網友支持兩岸透過交流降低戰爭風險；另一部分則批判鄭麗文立場，出現諷刺其「乾脆定居對岸」等言論，顯示此議題在Threads上仍存分歧。
此次鄭麗文訪中持續帶動大量網路討論。從訪問首日的輿情風向來看，支持兩岸交流與肯定其行動的聲量仍佔相對多數，反映部分民眾對「降低衝突風險」的期待有所提升。另一方面，從Threads平台觀察可見，貼文立場與留言回應之間存在明顯落差，進一步凸顯年輕世代在該議題上的分歧與態度差異。整體而言，「交流與主權」已成為此次討論的核心軸線，隨著鄭習會進一步推進，預期將持續牽動政治攻防與民眾觀感。
更多品觀點報導
鄭麗文訪陸會宋濤扣緊九二共識 民進黨：接受就等於接受一國兩制
吳宗憲拜會張善政 宜桃攜手串聯北橫觀光共推AI產業
其他人也在看
【TPOC調查】鄭麗文訪中首日哽咽聲量破3萬 36%支持、31%批國民黨躺平
國民黨主席鄭麗文訪中進入第3天，昨天她赴南京中山陵致詞哽咽再度點燃網路戰火。最新輿情數據顯示，相關話題首日聲量直逼3萬則，討論一路延燒，支持與質疑幾乎正面交鋒，各種聲音
鄭麗文走新馬英九路線？ 郭正亮揭兩岸和平「共同基礎」
國民黨主席鄭麗文訪陸，副主席蕭旭岑、前國安會祕書長蘇起也同行，媒體人王淺秋直呼，這組合令人感受到「新馬英九路線」。針對藍營有人推測鄭訪陸的三種劇本，前立委郭正亮強調九二共識是兩岸和平的最重要基礎，鄭麗文不會選擇偏激的路線。
高雄春捲攤商不受食品登錄規範 商業署說明
[NOWNEWS今日新聞]高雄春捲導致157人食物中毒，但因業者未投保產品責任險，恐讓受害者求助無門。衛福部食藥署昨（7）日回應，業者強制上傳保單制度要遲至今年7月才會生效，但像沒有商業登記菜市場攤商...
鄭習握手14秒！周映君曾斷言「鄭麗文這天走空亡」走錯一步結局曝
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席 柯文哲 涉京華城弊案，一審遭判處17年有期徒刑、褫奪公權6年，引發外界高度關注。隨著判決結果出爐，過去命理師 周映君 在節目中的預測也被網友重新翻出討論。她曾指出，柯文哲在66歲時將進入「空亡」運勢，且此階段約持續17年；巧合的是，柯文哲今年正好66歲，而刑期長度也同樣為17年，相關說法迅速在網路發酵，不少網友直呼「準到誇張」、「根本國師」。另一方面，國民黨主席 鄭麗文 今（10日）上午於北京人民大會堂與中共總書記 習近平 會面，雙方互動畫面曝光，其中握手長達約15秒，引發關注。事實上，周映君過去也曾針對鄭麗文的整體運勢進行分析，如今隨著其近期動向再度成為話題。
陳傑憲自家球場還要繳停車費喊「阿娘威」 市府善意回應了
【緯來新聞網】「台灣隊長」陳傑憲，因在世界棒球經典賽遭觸身球擊中導致手指骨裂，目前暫離一軍賽場，近日
日職》「台灣至寶」徐若熙的直球太銷魂！ 日媒注意到他笑容常掛臉上
日職福岡軟銀鷹隊台灣好手徐若熙在這兩場生涯日職先發出賽，分別投出6局無失分跟7局僅失1分好投，在劣勢狀況下，還可以穩住比賽，讓軟銀球團對他評價很高，日本媒體《週刊棒球》也提到徐若熙的笑容是他場上最常出現的表情，而在這種狀況下，他還可以很從容地投球，直球就是更「銷魂」的武器。
警界彭于晏…幫正妹逃罰單「滑進旅館5hrs」遭停職！當庭認罪求1事
成也精緻五官，敗也精緻五官！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣獲「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，不管對方有男友，大頭管不住小頭，帶女乘客滑進旅館5小時。黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人炫耀討論，才讓整件事曝光，遭檢方起訴停職。台南地院今（8）日開準備庭，他除了當庭認罪，也求當事人和解；其律師則說，黃員只是一時失誤，還年輕，一旦被褫奪公權就無法再穿回警服，「這懲罰太重」。
81歲潘迎紫機場蹦跳像少女！凍齡狀態驚豔全網 網：我的活力還不如她
你能想像一位年過八旬的長者，在機場輕盈跳躍、大送飛吻嗎？近日，傳奇影星潘迎紫（娃娃姐）以「逆天狀態」震撼全網。2026年4月，她現身成都舉辦內地首場舞台專場，不僅重現經典武則天扮相，私下在機場活力四射的模樣更是引發熱議。面對鏡頭，潘迎紫步履輕快、笑靨如花，讓不少熬夜追星的年輕人紛紛自嘲：「我的活力甚至不如81歲的她！」（記者唐家興）
他好奇「什麼國家不會想去第二次？」大票網友點名一國家
許多民眾喜歡安排假期出國旅遊，不過每個人喜歡的風格、步調不同，喜歡的國家和安排的行程也會有所差異，對此有網友也好奇「什麼國家是不會想再去第二次的？」引發網友討論，其中不少網友點名南韓。
林倪安淚訴遭朱宇謀精神暴力「組成五人受害者聯盟」當場連線指控
兩人於去年8月交往，同居後卻發現朱宇謀性情大變，對她精神暴力，三字經不離口，有時還會捏她，昔日愛人如今反目，她被問到是否會後悔愛過朱宇謀，忍不住哽咽掉淚：「我不知道。」
《逐玉》安太妃回台！田麗曝「化妝間遇張凌赫」過程 認：最喜歡的是他
58歲資深演員田麗近期因出演陸劇《逐玉》再度受到關注，她在劇中飾演氣場十足的「安太妃」，角色形象鮮明，也讓不少觀眾留下深刻印象。她今（9）日出席電影《腎上腺母侵》試片活動受訪時透露，返台後生活其實沒有太大改變，但鄰居看到她都會熱情打招呼喊「太妃早安」，讓她笑說角色真的有被記住。
自駕出車禍害正妹女友癱瘓 他承諾負責「2個月後失聯」首發聲回應
《紅星新聞》報導，白女與當時的男友張先生及其家人自駕出行途中發生車禍，導致胸部以下高位截癱。根據道路交通事故認定書，張先生須負事故主要責任，車內包括白女在內的乘客均無責任。然而，事故發生後的後續發展，卻讓她陷入身心與現實的多重困境。白女表示，張男一家曾承...
藍營大貴人出現！吳子嘉驚呼：鄭麗文快磕頭
[NOWNEWS今日新聞]民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。資深媒體人吳子嘉分析，沈伯洋若最終獲得提名，可能演變成全...
赴日自由行！父母「這3行為」讓兒崩潰親揭兩老心態 眾人傻眼：愛面子
各國文化差異甚大，不少人第一次出國時，容易將原本的生活習慣帶到他國，進而引發當地人反感。一名男子抱怨，自己帶父母到日本自由行卻感到相當丟臉，母親不僅闖入禁區拍照，父親還在未設吸菸區的地方抽菸，讓他相當困擾，貼文曝光後，引發網友熱議。
不只小女兒正翻！吊車大王長女「留英深造＋神級顏值」網搶當女婿
娛樂中心／綜合報導有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，事業版圖穩健，且長年投入公益行動，形象備受肯定。不過，擁有4妻14名子女的他，對家庭生活一向相當低調。近期，其中一名女兒意外登上中古車買賣網紅頻道「阿慈車庫」現身賣車，畫面曝光後迅速掀起討論。不少網友見到她的外型與氣質後大為驚艷，甚至笑稱「想報名當女婿」。此外，胡漢龑長女胡閩玹同樣備受關注，不僅外型出眾，還擁有英國留學背景，專注於影像創作領域。她曾參與創作歌手黃玠瑋與金曲歌王吳青峰合作單曲的MV拍攝，也替好友9m88操刀音樂影像，展現不俗實力。
製作人尪李能謙涉共諜案遭求刑12年 劉香君無奈回應「被下封口令」
劉香君曾演出《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳玲眼》等類戲劇走紅，近年拍攝大愛劇為主，她的製作人老公李能謙涉嫌遭大陸情工人員吸收，在台灣蒐集軍情資訊，並收取報酬，北檢10日依違反國家安全法等罪起訴，對李能謙求刑12年。對此，劉香君無奈回應：「我們被下禁口令，什麼都不能講。」
吳慷仁陸劇首作踢鐵板！《危險關係》收視慘淡 孫儷公開發聲不忍了
大陸女星孫儷與台灣演員吳慷仁合作的新劇《危險關係》播出後收視表現不如預期，引發外界關注與討論。面對成績未達期待，孫儷9日透過社群平台發表長文回應，坦言對結果早有心理準備，並強調自己作為演員能做的，就是專注把每一場戲演好，將作品交給觀眾與時間檢驗。蔡維歆
台灣低調新神山曝光！股價狠漲1400元、市值只輸台積電 謝金河點名他壓力大了
在美國最後通牒倒數將屆之際，美國總統川普（Donald Trump）宣布，已與伊朗達成停火2周的協議，停火消息一出，國際油價應聲重挫，激勵台股8日開高，盤中更首度出現「40 檔千金股」齊聚的史詩級場面，終場收在1531點，站穩3萬4000點大關，創下史上第二大漲點紀錄。財信傳媒董事長謝金河今（9）日在臉書以「低調的另一座神山正在崛起」為題指出，都說台灣是台積......
吊車大王不忍了！批女兒「很愛飆車」出手賣掉她BMW 改送500萬保時捷
「竹北吊車大王」胡漢龑以經營啟德機械起重工程聞名，他擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華。胡漢龑的女兒近日上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣二手BMW430i，引發話題。胡漢龑近日首度與寶貝女兒在該頻道同框，直言因為女兒愛飆車，所以決定把她的BMW賣掉，改送保時捷當代步車。
民眾黨一直退黨2026玩完了？他曝藍營對付柯昌狠招：終極徹底吞併
民眾黨近期深陷退黨潮與柯文哲官司爭議，2026選情備受考驗。立委黃國昌雖積極布局新北市長選舉，卻因高反感度難以發揮母雞效應，甚至恐生反效果。柯文哲主打的「司法迫害」悲情牌邊際效應遞減，未能有效擴展基本盤。學者指出，國民黨對民眾黨的「終極狠招」是先利用其立法院關鍵少數優勢，再於2028年將其邊緣化並徹底吞併。地方人士「跳船潮」更凸顯黨內危機。若民眾黨無法及時止血，恐將面臨泡沫化，甚至瓦解的嚴峻危機。