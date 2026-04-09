鄭麗文訪中首日掀討論：36%支持、31%批「躺平說」

國民黨主席鄭麗文率團訪中進入第三天，昨（4/8）一行人前往南京中山陵參觀，鄭麗文在陵園致詞哽咽，再度引發媒體與社群高度關注。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫數據，觀察鄭麗文訪中首日的網路聲量逼近3萬則，熱門留言風向中有36%的網友留言表達「支持鄭麗文」，另有31%諷刺「國民黨躺平說」，反映社群對此次行程呈現兩極反應。

輿情數據顯示，近一週（2026/4/1至4/7）網路討論熱度持續維持在萬則以上。從4月1日網路投票公佈以來，就激起24,559則討論，藍綠陣營各自發聲，國民黨有李四川主張「交流比交惡好」，綠營則由王定宇批評「別卑躬屈膝」，引發雙方支持者激烈辯論。訪問首日（4/7）聲量更飆升至近29,141則，泛藍媒體報導多以「為和平站出來」、「赴陸交流」為標題，獲得藍營支持者回應。隨行國民黨13名成員名單曝光後，也在Threads引發熱議，網友留言呈現多元意見，包括「要年輕化結果一堆老人」、「坦承名單很好啊，反觀行政院長的包機名單」、「跪舔共團名單終於出現了」等多元評論。

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進一步觀察網友熱門留言，可歸納出幾個主要討論面向。其中以「表示支持鄭麗文」的聲量佔比最高，達36.1%，這類留言態度明確，認為此行有意義且值得支持；其次是「諷刺國民黨躺平說」佔31.4%，不少網友諷刺所謂「躺平」其實是對共產黨俯首稱臣，而非所謂先有和平才能躺平；「支持兩岸和平交流」則佔23.3%，留言呼籲以交流代替衝突，避開戰爭是最好的選項。除了上述主要面向，仍有部分網友針對兩黨提出批評。藍營方面，3.2%的留言諷刺此行是「去要飯」，3%則形容為「賣台之旅」；綠營方面，3.1%的留言抨擊民進黨「只會講幹話」。

從訪問首日的熱門關鍵字來看，除本次會談主角「鄭麗文」與「習近平」外，「賴清德」亦成為關注焦點。其於7日出席鄭南榕追思會時談及和平議題，表示「和平須沒戰事、保主權」，才稱得上真正的和平，此番言論被外界解讀為對國民黨的隔空回應。在網友態度方面，「支持」、「加油」、「交流」等詞彙反映出對此行持正向或開放態度的聲量；相對地，「軍購」、「主權」、「中共」等關鍵字，則多來自綠營支持者的回應，除強調堅守台灣主權立場外，也呼籲立法院加速審查軍購預算。

若進一步觀察Threads上的熱門話題，可發現對鄭麗文及國民黨持不友善立場的貼文，往往引發較高討論度。前五名話題中即有三則屬於批判性發文，內容包括質疑鄭麗文無法代表多數台灣民意、批評不應以台灣主權向中國示好，以及反對「以讓步換取和平」的路線。然而從留言區觀察，網友回應呈現反向趨勢，不少留言反駁原貼文立場，如「看到留言都在罵你我就放心了」、「不然你去談，還是你去宣戰」、「就是下架民進黨，管你要洗什麼」等。

另一方面，從「隨行名單公布」及「鄭習會投票看法」相關貼文亦可看出，一部分網友支持兩岸透過交流降低戰爭風險；另一部分則批判鄭麗文立場，出現諷刺其「乾脆定居對岸」等言論，顯示此議題在Threads上仍存分歧。

此次鄭麗文訪中持續帶動大量網路討論。從訪問首日的輿情風向來看，支持兩岸交流與肯定其行動的聲量仍佔相對多數，反映部分民眾對「降低衝突風險」的期待有所提升。另一方面，從Threads平台觀察可見，貼文立場與留言回應之間存在明顯落差，進一步凸顯年輕世代在該議題上的分歧與態度差異。整體而言，「交流與主權」已成為此次討論的核心軸線，隨著鄭習會進一步推進，預期將持續牽動政治攻防與民眾觀感。

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