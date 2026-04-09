鄭麗文訪中「和平之旅」共機照樣越線 今加碼黃海實彈射擊

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中共機艦8日照樣圍台騷擾，9日還加碼實彈演訓。（國防部提供）

國民黨主席鄭麗文正率團在中國展開「和平之旅」，並宣稱要換取北京善意，但中共軍方似乎完全不給面子。國防部今（9日）公布最新軍情，過去24小時內共偵獲15機艦持續擾台，其中更有5架次軍機直接逾越台海中線。不僅如此，大連海事局更發布航行警告，宣布今日在黃海進行「實彈射擊」。

根據國防部最新統計，自8日上午6時至9日上午6時止，共偵獲中共軍機6架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘。在空軍動態方面，共機活動分為兩波，第一波在昨日上午偵獲主、輔戰機5架次，其中4架次直接跨越中線，甚至直逼我國北部及中部空域；第二波則於下午偵獲輔戰機1架次闖入西南防空識別區。

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除了海空域的灰色地帶襲擾，中國官媒也發布最新軍事動作，大連海事局發布「遼航警148/26」航行警告，宣布於今日（9日）上午10時至下午4時，在黃海北部部分海域進行「實彈射擊」。在鄭麗文訪中期間安排實彈演習，被外界解讀為中共對台實行「一手軟、一手硬」的兩手策略，完全無視在野黨訪團所欲營造的緩和氣氛。

面對共軍在鄭麗文造訪期間的「加碼演出」，國防部強調，國軍始終保持高度警戒，運用任務機、艦及岸置飛彈系統進行嚴密監控與應處。儘管政治人物在彼岸高談和平，但第一線官兵仍須面對真槍實彈的威脅，對於共機、共艦及公務船在台海周邊的全天候活動，國防部重申將採取必要防禦措施，捍衛國家安全。

鄭麗文此行曾喊出「兩岸已經沒有戰爭」，並試圖證明和平可以透過對話達成，但今日共機越線與黃海砲聲卻是現實的冷水，台灣網友嘲諷：「鄭主席在裡面喝茶，解放軍在外頭開砲」、「這就是北京釋出的實彈善意嗎？」、「格格在進宮，兵卒在操演，哪門子和平？」

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