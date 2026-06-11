鄭麗文訪白宮國安官員行程遭取消？ 國民黨：故意詆毁
記者周志豪／台北報導
國民黨主席鄭麗文原美東時間10日至白宮拜會國安會官員，但《自由時報》下午報導，鄭相關行程遭美方片面取消，美方下午也一度傳出鄭「等無人」消息。國民黨晚間批評，特定媒體故意詆毁，只是暴露出民進黨恐慌與心虛。
國民黨表示，鄭麗文在華府與行政部門會面，是全部保密，不對外釋出任何訊息。
不過國民黨晚間回應，並未正面說明鄭麗文拜會美國國安會官員行程，是否有遭片面取消。
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