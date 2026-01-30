鄭麗文訪程拍板「先中後美」 國民黨：建立兩岸和平框架更有底氣訪美

鄭麗文不斷釋出希望訪中訊號。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文近期規劃出訪行程，明確表態將採取「先中後美」的戰略順序，並目標在今年上半年完成所有國際訪問。國民黨發言人牛煦庭今（30日）強調，此決策並非基於親中或意識形態，而是深思熟慮的「外交戰略考量」，黨內認為，若能先確立兩岸和平路徑、降低區域風險，國民黨後續在與美國及國際社會往來時，將具備更高的可信度與實質底氣。

鄭麗文在接受媒體專訪時直言，美國高度關注國民黨與中共總書記習近平的互動，「先中後美」是為了提高效率。她分析，若先訪美，美方勢必會要求她在與習近平見面後「再去一次」華府說明，對資源與人力有限的國民黨而言是種浪費。此外，考量下半年將全力投入地方選舉輔選，她希望在今年上半年就完成所有的國際溝通，為「鄭習會」與後續訪美預留空間。

國民黨發言人牛煦庭指出，世界各國都在觀察兩岸是否有降溫契機，以及國民黨是否具備緩和局勢的能力。他表示，國民黨的出發點是「務實外交」與「國家利益」，而非民進黨設定的意識形態框架，當兩岸和平框架確立後，帶著「區域穩定者」的價值去跟全世界交往，國民黨會更有底氣，也能增加國際友人的期待感。

為替出訪鋪路，國民黨副主席蕭旭岑將於2月2日率先率團前往北京，出席兩岸智庫論壇。儘管鄭麗文已積極會見AIT官員及地方首長如盧秀燕，展現平衡姿態，但「先中後美」的表態仍讓黨內外關於「親美、親中」的路線爭議再度浮上檯面。黨中央對此維持穩定基調，強調外交戰略應以穩定區域局勢為首要任務。





