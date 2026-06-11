鄭麗文訪美再傳碰壁？王定宇曝白宮會晤取消3原因：連基本款都沒了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文於波士頓造訪歷史地標約翰．甘迺迪總統圖書館暨博物館。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文率團訪美期間，原先對外宣稱將前往白宮並與美國國安會官員會面，不過根據媒體披露，訪團於10日下午並未出現在白宮，原定會晤行程也臨時取消，且未獲告知具體原因。對此，民進黨立委 王定宇表示，鄭麗文此行接觸對象多為地方層級人士及親中學者，行程安排也以智庫、校園、植物園及紀念圖書館為主，如今連原本安排的國安會會晤都告吹，形容連外交「基本款」都未能完成。

王定宇今天在臉書發文分析，美方取消會晤可能有三項主要原因。

廣告 廣告

他指出，第一，鄭麗文所領導的國民黨，近年已逐漸不被美方視為可信賴夥伴，反而被認為可能影響台灣安全、區域穩定及台美關係發展。

第二，針對攸關台美區域安全合作的8年1.25兆元軍購特別條例，王定宇表示，該案原是台美雙方長期協調規劃的成果，但鄭麗文與民眾黨主席 黃國昌 多次批評是「空白授權」，甚至指控民進黨政府涉及貪污及軍購弊案。他強調，在台灣政府與美方已兩度進行機密簡報說明後，相關說法仍持續出現，難免引發美方不滿。

王定宇進一步表示，相關指控形同質疑美方參與軍購過程的正當性，不僅有失公允，也將國內政黨攻防凌駕於國家安全之上。他認為，部分論述甚至與北京立場高度重疊，容易引發國際社會疑慮。

至於第三項原因，王定宇認為，鄭麗文此次訪美期間部分發言與立場過度呼應中國官方論述，在美方眼中恐造成負面觀感。他並引述美國媒體報導內容稱，鄭麗文的相關言論已被部分美國輿論解讀為立場過於親近北京。

王定宇表示，從此次行程安排及接待層級來看，鄭麗文訪美成果明顯不如近期出訪歐洲的盧秀燕 ，如今連原定國安會官員會晤都取消，也讓外界更加關注國民黨與美方關係的變化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

造訪紐約會眾議員 鄭麗文：推動台海和平避免美捲入戰爭

批鄭麗文訪美大內宣 民進黨：全世界都知道國民黨沒在保衛台灣