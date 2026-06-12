鄭麗文訪美受綠阻撓？親曝「有人遊說」別見她

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鄭麗文訪美出席華府僑宴，批評民進黨阻撓。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文訪美行程，在美東時間11號晚上參加華府僑宴。鄭麗文致詞，痛批民進黨動用一切力量，阻撓美國國會議員不要與她會面，更重申川普任內不願看到台獨，喊話總統賴清德下架台獨黨綱。另外她再強調，要是國民黨2028重返執政，將基於九二共識，恢復兩岸和平交流。

國民黨主席鄭麗文率團訪美，在美東時間11號晚上參加華府僑宴，直言都是民進黨阻撓見面，還說她激怒美國政府。

國民黨主席鄭麗文：「站在習近平旁邊，我叫做中共同路人，我叫做習近平馬前卒，川普總統也站在習近平旁邊，難道川普總統也是中共同路人嗎？難道川普總統也是習近平的馬前卒嗎？」

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鄭麗文拉川普來救援，更重申川普任內不願看到台獨，為此喊話總統賴清德。

國民黨主席鄭麗文：「所以賴清德一直想跟習近平喝珍珠奶茶，那很簡單，你就下架你的台獨黨綱，不就結了嗎？連賴清德這個台獨的政治工作者，這位台獨金光閃閃的金孫，我看你是金光黨不是金孫。」

痛批台獨後，鄭麗文秀出身上的中山裝，表示她將學習國父十次革命的精神。要是藍營2028年重返執政，絕對會基於九二共識，恢復兩岸和平交流。

國民黨主席鄭麗文：「2028年的大選有了民意的授權，我們才能夠全方位地，在國民黨執政之後，代表台灣官方跟對岸進行全面的交流。」

而鄭麗文在華府期間，也接受美國國家公共廣播電台的節目專訪，強調她和習近平不可能談統一，更澄清國民黨刪軍購預算是反對黑箱。通篇演講劍指2028，不只要鞏固主張，也力拚成為國民黨最穩固的太陽。

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