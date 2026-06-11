鄭麗文訪美同台統促會又傳中國黑幫「控場」…梁文傑示警：中共勢力已深入美國僑界

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國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議持續延燒，除被爆出席活動有中國和平統一促進會相關人士現身外，近日更傳出有海外中國人士在活動中質疑鄭麗文「擁抱共產黨」後，被趕出會場，場外還出現疑似中國黑幫成員威脅。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中表示，這些事情最近大家都看到了，「的確是蠻令人憂心的現象」，並示警中共勢力已滲入美國僑界，而且影響力還不小，陸委會會將此列為「重要警示現象」。

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有媒體在陸委會例行記者會中提問指出，國民黨主席鄭麗文訪美行程參加僑宴，並被爆出有兩場與中共挑戰、滲透相關色彩的團體同台；近日在亞洲協會座談上，還有海外中國人士質疑鄭麗文是在「擁抱共產黨」，結果該名人士被趕出會場後，場外出現疑似中國黑幫成員威脅，詢問陸委會如何看待。

梁文傑回應表示，其實這些事情最近大家都看到了，「我必須承認，這個的確是蠻令人憂心的現象」。

梁文傑指出，從中國和平統一促進會幹部，到「大陸人在美國的黑幫」，頻繁出現在這些場合，包括鄭麗文的晚會、其他參訪行程、座談會等等，都可以看出相關問題。

梁文傑表示，「你可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我們在美國的僑界」。

梁文傑也提到，傳統上台灣僑界雖然有所謂老僑、新僑，但基本上大家都支持中華民國。不過，從這次種種跡象看起來，可能中共勢力已經滲入僑界，而且影響力還不小。

梁文傑強調，「這個背後介入的影子，其實大家都可以看得到」。

梁文傑最後表示，針對這樣的現象，陸委會會把它列為「重要警示現象」。

（圖片來源：放言記者拍攝、鄭麗文臉書）

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