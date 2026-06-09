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政治中心／綜合報導

鄭麗文親中立場頻頻引發爭議，正在美國訪問的她，被發現頻頻與統戰人士同框，有旅居海外的中國人在鄭麗文吃飯的餐廳外面，投影諷刺她舔共賣台，陸委會主委邱垂正更痛批鄭麗文，是習近平的傳聲筒，附和中共混淆國際視聽、甚至配合消滅中華民國併吞台灣！

國民黨主席鄭麗文（6.8）：「只要回到九二共識，認同我們都是中華民族大家庭的一份子，那麼兩岸沒有什麼分歧是不能化解。」

鄭麗文訪美喊「兩岸不會永久分裂」 邱垂正批：習近平傳聲筒

鄭麗文訪美喊「兩岸不會永久分裂」，邱垂正批：習近平傳聲筒。（圖／民視新聞）鄭麗文訪美，稱兩岸同屬中華民族，不會製造永久的分裂，陸委會主委邱垂正實在聽不下去。

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陸委會主委邱垂正：「非但沒有為台灣人民發聲，反而倒像是為習近平和國台辦，好像是他們的傳聲筒，鄭麗文說只要排除台獨，就可以確保台海的和平穩定，不是過於無知就是過於天真，中共當局的陽謀，就是以和平包裝統一，鄭主席竟然附和中共大外宣，來混淆國際視聽，甚至配合中共要來消滅中華民國併吞台灣，許多國民黨內頭腦清楚的人也不敢苟同。」

鄭麗文不只嘴上說，在波士頓的僑宴，與中共海外統戰系統人士俞國梁同台；紐約僑宴，又和紐約中國和平統一促進會會長焦聖安同框，網紅八炯臉書po出一段影片，透露鄭麗文在紐約一家餐廳吃飯時，被中國人現場投影諷刺"舔共賣台"。

鄭麗文訪美喊「兩岸不會永久分裂」 邱垂正批：習近平傳聲筒

鄭麗文訪美喊「兩岸不會永久分裂」，邱垂正批：習近平傳聲筒。（圖／民視新聞）投影的圖案，身穿國民黨徽服裝的鄭麗文，把印有台灣的捲軸雙手奉上給一隻袖口印有中國共產黨黨徽的手，暗諷鄭麗文將台灣獻給中共。投影下方文字標註"光覆之路運動"，八炯表示成員多是旅居海外的中國人，自己也是成員之一，該組織長期在歐美各地以投影方式表達政治訴求。但一群國民黨員不知所措，以為是中國人來支持還跑去合照打卡。

立委（民）吳思瑤：「國民黨人當然要深自的警惕，人到美國去但是心卻向著中國，在國外講的話是在貶抑自己的政府，連臺僑都看不下去，那鄭麗文還有心情持續的在美國捧中國嗎。」

鄭麗文的親中爭議，隨著她訪美帶出國，也鬧上國際。

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