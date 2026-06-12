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即時中心／陳奕劭報導

國民黨主席鄭麗文日前展開訪美行程，原先預計在美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但根據媒體報導，原訂與國安會官員的見面在未告知原因的情況下取消，對此鄭麗文則在美東時間11日晚間在僑宴嗆民進黨阻撓。國民黨政策會副執行長陳以信今（12）日嗆賭，很多人見不得她好，如果鄭麗文美國行沒有見到美國行政官員，他會到國民黨黨部前發1千份雞排。

陳以信談國民黨訪美

國民黨今日開直播節目，邀陳以信談鄭麗文訪美，他在節目表示，這2天看到新聞稱行政部門放鳥鄭麗文，他自己曾當過總統府發言人，過去曾陪前總統馬英九過境美國4次。陳以信認為，台美有些潛規則，在美國主要活動會盡量低調，之後才會說明。

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談到國民黨主席到美國被行政部門放鴿子，陳以信強調，「這絕對不可能」，國會最大黨主席到美國，行政部分不可能不見，若真的發生是行政部門失職。

陳以信嗆賭雞排

陳以信認為，適當時間會有訊息出來，美國行政部門不可能不見，而且她在國會訪問已相當成功。他更立下賭約，如果鄭麗文美國行真的沒見到行政部門，他就到國民黨黨部前面發1千份雞排！

對於傳出被放鴿子，鄭麗文在華府僑宴表示，民進黨不斷在美國國會造謠、遊說，希望對方不要見鄭麗文。民進黨動用司法、媒體、網軍，讓台灣陷入前所未有的內部撕裂，從頭到尾用仇恨、用謊言來維護政權。她稱，「還好她腿長」，2天見了9位國會議員，見到重量級教授，演講、智庫都是大爆滿。

原文出處：快新聞／鄭麗文訪美慘吃閉門羹？陳以信嗆賭「不可能」：沒見官員發1千份雞排

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