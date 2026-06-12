鄭麗文訪美批綠阻撓 綠委酸川普要聽習近平講話找本人 何必找山寨版？

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鄭麗文訪美批綠阻撓 林楚茵酸：川普要聽習近平講話 找本人就好 何必再找山寨版？曾薏蘋攝

國民黨主席鄭麗文訪美傳出前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員行程，臨時遭美方取消，鄭麗文砲轟民進黨阻擾。民進黨團總召蔡其昌今（12日）表示，民進黨政府可以主導川普總統的官員要見誰嗎？這是常識。民進黨發言人、立委林楚茵大酸，川習會上個月才剛結束，川普要聽習近平講話，直接找本人就好，何必再找一個山寨版？

蔡其昌今受訪指出，美方在這次鄭麗文訪美過程，也展現美國官方對國民黨的態度。「這是國民黨內有志之士應該思考的」。鄭麗文的言論跟態度明顯偏向中國，更透過立法院多數運作，讓國防預算沒有辦法得到支持。

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蔡其昌表示，目前總預算為過，應該在去年底通過，至今已經六月了，很多國民黨召委都還沒有排審，這才是台灣最大的憂慮跟危機，臺灣是如此，民主同盟的所有國家都看在眼裡。

對於鄭麗文行程吃美方閉門羹，矛頭指向是民進黨阻擾、恐慌心虛。蔡其昌說，「這是美國立場」。民進黨政府可以主導川普的政策走向？主導川普總統的官員要見誰嗎？這是常識問題啊。要讓美方信任，必須在動作、言論、行為上，有所表達。

蔡其昌舉例，中華民國政府跟美國政府商討出1.25兆軍購，但鄭麗文反對。這不但打臉中華民國政府，也打臉美國政府，讓台灣的安全在民主陣營的整體防衛跟佈局上，出現漏洞。

民進黨立委林楚茵則說，國民黨在台灣大砍軍購特別預算，卡住無人機、國防自主關鍵戰力，鄭麗文到了美國，卻急著辯解國民黨支持軍購和無人機。「這種兩面手法，美國會看不出來嗎？」

她說，說好的「搞定華盛頓」，最後變成被華盛頓「打問號」。鄭麗文人在美國，卻像中國傳聲筒。把第一島鏈安全合作說成「冷戰思維」，把台美國防合作抹黑成「空白授權」。被問到中共威脅台灣、香港民主被摧毀，也講不出一句力挺民主台灣的話。鄭麗文這趟訪美，根本是披著國際交流外衣的「習辦外宣團」。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，政黨外交應該向國際社會傳達台灣的價值與主流民意，但她認為鄭麗文此行「不折不扣就是中國的傳聲筒、習近平的代言人」。鄭麗文此次訪美的重點似乎放在個人政治聲量的操作上，不斷吹捧中國、貶抑台灣。如果出發點是如此，即使拜會再多人、講再多話，都無助於向國際社會傳達正確的台灣民意。

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