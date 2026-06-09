鄭麗文訪美挨批「同框統戰人士」 黃揚明：都見過習近平了，抹這有意義？

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國民黨主席鄭麗文訪美，在波士頓、紐約參加僑宴活動，因部分與會人士被指具中共統戰背景，引發討論。對此，資深媒體人黃揚明9日於《大新聞大爆卦》節目中表示，鄭麗文過去已與中國國家主席習近平會面，如今再以海外僑宴同框照指控鄭麗文被統戰，意義有限。

針對鄭麗文在美僑宴中與疑似統戰系統人士同框，黃揚明直言，鄭麗文都跟習近平見面了，抹她這個有意義嗎？若只是僑宴場合多人合照，並無太大政治意義，一個海外、一個美國的什麼小小統戰官員，跟鄭麗文同框有什麼了不起。

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黃揚明指出，海外僑界長期已有不同政治認同分流。認同「中國」概念者，不論支持中華民國、中華人民共和國，通常仍屬華僑圈；另一派主張台灣、中國一邊一國者，則多自稱「台僑」。掛華僑名義者較可能參加國民黨活動，台僑圈大多不會出席，因此僑宴出現認同中國者，本就不令人意外。

黃揚明： 僑宴中逐桌敬酒、短暫合照，難以被放大解讀

黃揚明強調，若鄭麗文與特定人士一對一見面、閉門會談，外界可能質疑密談什麼？才有討論空間，但僑宴中逐桌敬酒、短暫坐下合照，難以被放大解讀。台灣基進北市議員參選人吳欣岱近期積極攻擊鄭麗文，可能與港湖選區高度競爭有關，選議員辛苦，需要爭取版面。

黃揚明分析，鄭麗文訪美前段，尤其東岸行程多為僑宴及學術機構交流，內容大致在闡述其一貫兩岸與外交立場。接下來行程若進入華府，拜會智庫、演講以及與美國政治人物會談，才會面臨更嚴格檢驗。真正值得觀察的重點，包括鄭麗文遭遇哪些問題挑戰？如何回應民進黨常見論述？以及能見到什麼層級的美方官員。

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