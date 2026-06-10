鄭麗文訪美提及和平統一公投 張惇涵引甘迺迪名言回應

正在美國訪問的國民黨主席鄭麗文談到台灣現階段很難舉行兩岸和平統一公投，但多數民眾支持兩岸對話交流。行政院秘書長張惇涵今天(10日)引用美國前總統甘迺迪的名言回應，表示「在世界歷史過程中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻，捍衛自由的使命」。

國民黨主席鄭麗文正在美國訪問，她在紐約亞洲協會(Asia Society)座談時談及，兩岸分歧超過百年，若現在舉行公投通過和平統一相當困難，但大多數台灣人民支持兩岸對話交流。她認為，只要兩岸永久分裂不會發生，就有很大的空間和時間透過對話化解歧異，並建立更多交流機制。

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對此，行政院秘書長張惇涵表示，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，民進黨政府的兩岸政策始終是「不卑不亢、維持現狀」，這不僅是執政的重要原則，也是絕大多數國人的期待與共識。他並引用美國前總統甘迺迪的名言回應鄭麗文。他說：『(原音)我有注意到她昨天似乎去參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，我也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文主席，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，我相信這是每一個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任。』

此外，中國近日持續在台海周邊進行灰色地帶襲擾，甚至逼近台灣東部海域限制區。張惇涵表示，中國無權在我國經濟海域進行任何干擾自由航行的行動與作為，外交部已表達嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的情況。

張惇涵指出，中共相關作為不僅危害我國主權，也違反國際法及國際公約。他強調，「藍色海疆寸土不讓」，我國海軍及海巡單位均嚴密掌握相關動態，持續確保國人安全。他也呼籲立法院朝野政黨共同支持國軍及海巡預算，以強化國家安全與防衛能量。