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（圖／鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文赴美訪問兩周，廣泛和美國學界與僑界接觸。這次最重要的目的在於向美國傳遞台灣人民追求和平的心聲，她表示，國民黨主張透過交流，讓兩岸在共同基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。

這次鄭麗文的美國行之所以意義重大，在於向美國傳遞台灣和大陸的「和平敘事」；過去都只有「戰爭敘事」，在意識形態操控下，將兩岸推向兵凶戰危。美國從來不了解台灣人民的想法，認為只有仇中、反中、抗中，軍售問題更模糊了焦點。鄭麗文此行雖然並非和美國政府高層見面，卻不減其影響力。

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美國媒體關心這次鄭麗文訪美，部分原因是先前的「鄭習會」，代表其立場受到中國大陸重視與肯定。誠如鄭自己所言，如果沒有「鄭習會」，她只是在野黨主席，就算訪美也改變不了任何事，甚至可能根本就無足輕重。但現在美國不管是政府或民間，都必須認真看待鄭麗文，因為她反映台灣另一種民意，也代表和平的可能。

美國其實沒有理由不重視鄭麗文，因為連美國自己都在改變對中國的政策。在新加坡「香格里拉對話」中，美國戰爭部長赫格塞斯表示，美方無意與中國進行不必要的對抗，同時絕口不提台灣。「川習會」也定調美中關係為「建設性戰略穩定關係」，雙方持續對話、避免衝突升級。

美方官員質疑國民黨過去反共的立場是否改變，但真正改變立場的是川普。鄭麗文的立場和川普及習近平一致，就是反對台獨。誠如鄭最近在接受《南華早報》專訪時表示，「台灣不接受任何形式的強迫或戰爭」、「台灣問題是原則問題，不是可以交換的籌碼」。

從某個角度來說，「鄭麗文路線」反映的不只是「國民黨路線」，而是「新台灣路線」或是「和平路線」，這個選項獲得廣大民意支持。根據《聯合報》最新民調，台灣民眾主張「永遠維持現狀」的比例首度突破6成；主張獨立的民眾下降至21％，主張統一者下降至10％，雙雙創新低。這代表大家知道台獨不可能，卻又害怕被統一。但現實是美中現狀已改，兩岸現狀也在改變，大陸對日菲劃定專屬經濟海域出手，進一步限縮台灣空間。

根據民主文教基金會的民調，59.6％的民眾支持台灣主動與大陸進行和平談判，68.7％認為台灣應改善兩岸關係、爭取和平，同時爭取美國與大陸的經貿利益。鄭麗文訪美最大的意義，是向美方清楚表達台灣不是棋子或棄子，台灣人民會努力走向和平的道路。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）