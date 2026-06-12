鄭麗文訪美會談中國黑幫疑現身圍場？梁文傑：僑界遭中共滲透

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文訪美之旅在華府持續進行，台灣時間12日在僑宴期間大吐苦水爆料，表示有人不斷遊說，試圖阻撓其與美國政府官員會面，對此鄭麗文有信心的說，自己已與多位國會議員私下會面，多數為不公開行程，不過外界傳出，鄭麗文與美國國安官員原定在白宮的會面遭到無故取消，日前演講活動現場還疑似出現中國幫派人士。

美國安會取消與鄭會面？國民黨：行程保密

鄭麗文華府會僑胞，在僑宴上大吐苦水，爆料有人試圖暗中破壞國民黨的拜會行程，她表示「拜會了9位國會議員，但有人專門在國會山莊不斷遊說國會議員，千萬不要見鄭麗文，果然就有國會議員見到我的時候親口告訴我」，另外更點名有新聞說「鄭麗文激怒美國政府」，讓她忍不住說「把我當洪水猛獸一樣，有這麼恐怖嗎」？

廣告 廣告

鄭麗文透露自己成功與多位國會議員會面，但大多都是機密，而她在台北時間9日也同步訪問美國外交關係協會，說明國民黨阻擋軍購立場，但日前傳出華府行程不斷碰壁，與美國國安官員原定在白宮的會面通通都被取消，國民黨僅表示，所有行程皆全程保密。

中國黑幫幫場控？梁文傑：僑界遭中共滲透

但訪美行風波不只這起，鄭麗文日前在紐約出席亞洲協會座談時，一名中國陳抗男子被逐出場後，疑似馬上遭到中國幫派分子恐嚇。

陸委會副主委梁文傑11日回應，大陸人在美國的黑幫頻繁出現在這些場合，可以看得出來，中共的勢力已經滲入到我國在美國的僑界。

華府外媒圈也透露，鄭麗文訪美行會面官員層級低於台中市長盧秀燕，如今不僅沒有見到明顯進展，活動還疑似出現黑道圍場，紅黑標籤再度貼上，是否影響國民黨形象，鄭麗文訪美之旅依舊風波不斷。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

美國安會取消鄭麗文會面？ 國民黨：特定媒體詆毀暴露民進黨恐慌

鄭麗文訪美爭議延燒 梁文傑：中共勢力已逐漸滲透僑界

美CPI飆3年新高 川普：我喜歡通膨.數據很棒