鄭麗文訪美會面層次引關注！郭正亮揭「智庫到政界」差異 藍2026、2028選戰壓力浮現

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前立委郭正亮在中天《鄭亦真辣晚報》中，針對國民黨政治人物鄭麗文近期訪美行程進行深度解析，指出其行程設計與美方互動模式，正反映出台灣政黨在華府運作的現實差異，也牽動未來2026地方選舉與2028總統大選布局。

郭正亮12日上 《鄭亦真辣晚報》。 （圖／中天新聞）

智庫交流VS華府政界現實 郭正亮解析美方提問核心

前立委郭正亮12日在中天《鄭亦真辣晚報》表示，鄭麗文此次訪美採取「先智庫、後政界」的路線，先與多個華府智庫及學界人士交流，再逐步進入華盛頓政界層級。他強調，智庫與政界本質不同，前者重在觀點交流與政策討論，「你講得有沒有道理比較重要」；但政界則直接回到現實利益，「你能提供什麼？是否符合美國利益？」因此後續互動強度會明顯升高。

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郭正亮稱，華府智庫內部本身具有「旋轉門」特性，許多成員曾任美國國務院或國安體系官員，使得智庫觀點與政策圈高度連動。然而，一旦進入白宮、國務院或國防部等正式決策層，討論將轉為軍售、戰略與實質利益問題，互動門檻更高。

郭正亮12日上 《鄭亦真辣晚報》。 （圖／中天新聞）

郭正亮：點出「民進黨已打點」 鄭麗文訪美戰略受檢視

針對外界關注「是否見不到美國國安會高層」的傳聞，郭正亮認為不宜過度解讀。郭正亮說明，美方行程調整本就複雜，可能涉及多重外交議題優先排序，並不必然代表立場問題。並強調，以現實觀察來看，鄭麗文後續仍有機會接觸國務院與國防部等行政體系官員，但層級與會晤形式仍須觀察。

此外，郭正亮也表示，美方學界與政策圈已開始直接追問核心問題，例如「台灣如何影響中國大陸」等現實性議題，這將是國民黨未來不論誰參選總統都必須面對的外交與戰略考題。

郭正亮：鄭麗文可能見得道國務院、國防部 藍營外交布局受關注

郭正亮強調，國民黨若要在2026地方選舉與2028大選中勝出，不能僅停留在理念式論述，而必須提出具體可行的對外戰略與兩岸路線，否則在國際與國內雙重檢驗下將面臨壓力。他指出，鄭麗文此行某種程度反映國民黨試圖突破既有外交框架，但在華府政治現實中，仍需面對更複雜的利益結構與政策提問。

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