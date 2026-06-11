鄭麗文訪美爭議延燒 梁文傑：中共勢力已逐漸滲透僑界

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國民黨主席鄭麗文訪美期間，遭爆兩度與中國統戰系統人士同場出席活動，更在一場座談會上遭海外中國人士當場嗆聲「擁抱共產黨」，事後該人士更疑似遭中國幫派人士威脅。對此，陸委會副主委梁文傑表示，從中國統戰組織幹部到疑似中國幫派人士頻繁現身相關場合，可看出中共勢力已逐漸滲透台灣旅美僑界，且影響力不容小覷，陸委會已將此列為重要警示現象。

梁文傑表示，從這些現象可以看出，中共勢力已逐漸滲透台灣旅美僑界，過去無論是老僑或新僑，基本上都支持中華民國，但從這次種種跡象來看，中共勢力不僅已滲入僑界，影響力恐怕還不小。

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他指出，從中國和平統一促進會幹部，到疑似具有中國背景的幫派人士，頻繁出現在相關場合，無論是鄭麗文的餐會、參訪行程或座談活動，都可見其身影，從這些現象可以看出，中共勢力已逐漸滲透台灣旅美僑界。

梁文傑直言，這的確是相當令人憂心的現象，背後介入的影子其實大家都看得出來，陸委會將此列為重要警示現象，持續關注後續發展。

責任編輯／蔡尚晉

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